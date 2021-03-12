漏帶耳機返公司　門口驚傳呻吟聲　同事翌日辦公室枱上揭噁心真相

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-12 13:34

俗語有云：「喺度食唔好喺度痾」，除了避開辦公室戀情外，更不應帶另一半回公司共度春宵。有網民最近投稿，憶述過去曾發現男同事竟在下班後，帶女友到辦公室親熱，事主在門外聽到呻吟聲非常尷尬，決定於樓下「埋伏」，雖然得知當事人的身份，但他一直沒有揭穿。不過，事主翌日卻發現其辦公桌上多了1條來歷不明的毛髮，讓他既震驚又氣憤。

有打工仔憶述過去幾乎撞破同事與女友在辦公室親熱的經過。（《金秘書為何那樣》劇照）

事主近日向facebook專頁「辦公室日報」投稿，憶述過去還在觀塘的舊式工廈工作時，某天下班發現身上沒有耳機，便拆返公司一看是否忘記帶走；他指公司近走廊盡頭，「行到一半多啲已經聽到有人叫」，他立即放慢腳步，結果發現是其公司內傳出呻吟聲。

事主一度懷疑是否有同事在公司看成人影片，但很快便聽到有人說廣東話，內容非常露骨，肯定有人在親熱。他指事發當下的心情忐忑，但同時也好奇當事人的身份，「把女仔聲好陌生，個男人又好似啞咗咁」，於是趁2人完事離開前，趕到樓下「埋伏」。

事主翌日在其桌上發現不明毛髮，嚇得立即大罵男同事。（《未生》劇照）

憶述過去還在觀塘的舊式工廈工作時，某天下班發現身上沒有耳機，便拆返公司一看是否忘記帶走；他指公司近走廊盡頭，「行到一半多啲已經聽到有人叫」，他立即放慢腳步，結果發現是其公司內傳出呻吟聲。

事主一度懷疑是否有同事在公司看成人影片，但很快便聽到有人說廣東話，內容非常露骨，肯定有人在親熱。他指事發當下的心情忐忑，但同時也好奇當事人的身份，「把女仔聲好陌生，個男人又好似啞咗咁」，於是趁2人完事離開前，趕到樓下「埋伏」。

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