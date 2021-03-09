同事買GME賺幾十萬　辭職炒股卻遇大跌市　樓主：輸錢皆因贏錢起

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-09 13:00

港股及美股近期都大幅回落，一眾牛市股神都大呻損失慘重！最近有網民在討論區分享，稱有同事炒賣GME勁賺幾十萬，於是遞信辭職計劃全職炒股。不過在Last Day之前卻遇上大跌市，直言搵工難後悔辭職，其後更「輸到打返和」。樓主憑同事的故事，語重心長地告誡各位：「輸錢皆因贏錢起」

樓主表示，同事早前炒賣GME大賺幾十萬，之後決定辭職全職炒股。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上以「同事自願失業，諗住全職炒股，而家就後悔啦」為題發文，以為同樓主分享有關同事辭職炒股的經過：

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不少網民都認為樓主同事太過天真，將全職炒股維生看得太過簡單，亦都認為必須有工作支持生活：

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同場加映：股民20萬積蓄All in美股曾翻倍 55萬盡買GME勁蝕 哭訴輸淨8萬【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

股民20萬積蓄All in美股曾翻倍 55萬盡買GME勁蝕 哭訴輸淨8萬

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有網民發帖訴苦，表示最近美股大回調讓其買樓首期全數「蒸發」，由賺錢到蝕錢猶如南柯一夢。（《大時代》截圖）