陰陽眼同事稱公司有鬼　阿姐淆底自此零OT　打工仔追問揭驚人真相

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-05 21:00

即使不語鬼怪亂神，但遇上離奇怪事，難免會心慌慌。有打工仔最近在網上撰文，指有同事自稱有陰陽眼，分享相關經歷時更指曾看到公司晚上有鬼出沒，嚇得所有同事，包括女上司不敢再留在辦公室加班。該同事後來轉工，樓主致電寒喧時卻得知事件的驚人真相，原來所有人都被「陰陽眼」同事玩弄於股掌之中。

有打工仔在網上投稿，憶述過去曾有同事自稱有「陰陽眼」，更指曾在晚上於辦公室目擊鬼魂。（《Stove League》劇照）

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樓主近日在facebook專頁「辦公室日報」投稿，表示自己過去曾與同事討論鬼的問題，提到家中飼養的狗曾半夜對着廚房不停吠叫，他欲入廚房查看，卻被狗撲上身制止，而叫作Joe的同事聽後相信狗狗是看到「常人看不到的東西」，一心想保護主人。

Joe隨即透露自己有陰陽眼，間中能看到其他靈體，侃侃而談過去的親身經歷，例如燒臘店尤其多鬼，「其實用燒肉拜四角，會令到寄居嘅靈體覺得好食好住唔肯走」；或者在主題公園和行駛中的巴士車頂，他都曾目擊有鬼出現，「人哋一家大細影合照，有隻冇腳嘅黐埋去，有冇影到就唔知啦」。不久有同事問公司是否有鬼，未料Joe語出驚人。

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自此之後，樓主與Joe聊天時，對方都不時凝視着他的身後，示意他照常說話就可以，又教一眾同事「盡量平靜，兩個世界河水不犯井水」。直至Joe轉新工，同事亦非常自覺，不會在公司加班至晚上，工作未完成也盡量帶回家處理。樓主後來在家中廚房再次聽到怪聲，便立即致電Joe，此時才從對方口中得知當年「公司有鬼」的真相。

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樓主在文中表示，自己相信有鬼，「就等於每間office都梗有幾個屎忽鬼一樣，至於真嘅鬼，只要唔做虧心事，的確冇咩需要驚」，即使得知事件始末，亦不打算告訴女上司，「唔使OT對大家都係一件好事嚟嘅」。

當同事轉工後，樓主才得知他有陰陽眼一事全屬虛構，目的只是不想加班至晚上。（《未生》劇照）

網民看後紛紛留言，不少打工仔看破世事，直言在職場上「人比鬼更可怕」，「經歷過去兩年，其實人仲可怕過鬼」、「其實人心比嗰啲朋友更可怕」。有網民就笑稱「學多咗1招」，並大讚Joe根本是為同事謀福利，「大家以後袋定呢條橋，遲早有用」、「呢啲同事，真係多一個都嫌少」。

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