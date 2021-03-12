士林夜市沒落？台網民直擊慘況「老闆比客人多」：收攤日子快到了

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-12 17:30

士林夜市是悉日港人遊台的必到景點，但屢傳劏遊客等負面新聞，有些遊客寧願去其他夜市，新冠肺炎爆發後，士林更是面臨30年來最嚴重的關店潮。去年已有攤商受訪時承認，士林慘劇「我們自食惡果」，日前有網民前往士林夜市，驚覺目前情況真的「老闆比客人多」，一列攤檔看過去盡是空櫈，又引起網民熱議。台北市市場處長陳庭輝則認為，士林沒落的最大原因，是租金太高，且攤販「坑殺遊客」手法層出不窮。

網民拍到士林夜市慘況，老闆的人數還比客人多。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

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士林夜市全盛時間有逾2700個攤販，假日觀光客1天達10萬人，許多港人遊台時都會去朝聖。不過士林近年傳出許多爭議，包括只顧遊客生意，令商品重複率很高，賣蚵仔煎、鳳梨酥的店過多，反淘汰了部份傳統小食及遊戲攤，賣「天價」水果又很嚴重等，引起當地民眾不滿，斷送特色「失去靈魂」。

去年士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山受訪時也承認：「這是前所未有的黑暗期，我們自食惡果！」即使在這情況下，不少業主還拒絕減租，導致出現不少空攤。

日前有網民在facebook群組「爆廢1公社」帖文，拍下士林夜市最新「慘況」，驚訝「老闆比客人多！」照片所見，雖然夜市內燈火通明，但大部份的店都幾乎沒客人，冷清得可以清楚看到道路的盡頭，店舖前放住一張張空櫈。有最近去過的人都指，士林現時真的很少人逛，走進去都有種落寞感，有客人行進去都會被商家注視，甚至認為「收攤的日子快到了」。

士林人煙稀少畫面：

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不過，大多網民對士林慘況不表同情，除了疫情影響，士林夜市最大問題是又貴又沒有特色，專門「坑遊客」，也有人歸咎於搬到地下街。留言中幾乎沒人同情士林夜市的苦況，「自己搞爛的沒辦法」。

網民點睇：

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台北市市場處長陳庭輝認為士林沒落的最大主因，是當地租金貴，而且「攤販坑殺遊客」的情況嚴重，經常因高價賣水果上新聞，在民眾心中留下懷印象。他指夜市雖然無正式統計人數，但從現實情況看來，士林夜市是台北情況最差的夜市。

租金方面，陳稱長久以來房東減租幅度有限，透露有間運動用品店的月租達40萬台幣（港幣約11萬元），昂貴租金令商家難以撐下去，而且疫情導致遊客減少。他表示，當局已推動攤販納管方案，落實要商家明碼實價，近半年已減少了坑殺遊客的情況，會再觀察情況，但明言最難處理的是租金問題，他們也難逼業主減租。

（綜合）

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