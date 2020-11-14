士林夜市變空城！台灣網民一面倒鬧爆　攤商也認：我們自食惡果！

士林夜市曾是旅客到台北的必到景點，但近年經常被指價格太高昂，港人到台北都未必前往。因為新冠肺炎影響，各地經濟大受打擊，而專攻旅客的士林不在話下，人流大減下目前已有多間店舖關門大吉。士林夜巿風光不再，除了因人流急跌，也跟業主企硬不肯減租有關，好幾間黃金店舖都已丟空一、兩年。不過，台灣網民對士林夜市的慘況可謂毫不同情，稱台灣人根本不會去，甚至放狠話說：「打掉就好，重練就免了。」

疫情打擊下，專攻旅客市場的士林夜市人流大減，不少攤商倒閉。（fb群組「爆料公社」圖片）

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士林夜市曾盛極一時，全盛時期的攤販逾2700家，是旅客必到景點，可惜近年傳出許多爭議，包括只是專攻旅客市場，貴價食物未標上價錢，賣「天價」水果等，令當地人相當不滿。另一大問題是士林為迎合旅客需求，攤販商品重複率過高，例如一連開出10幾間都是賣蚵仔煎、鳳梨酥的店，反而淘汰了一些傳統小食和遊戲攤，更出現大幅加價情況，被台灣網民批評士林自己斷送特色，「失去靈魂」。

士林人煙稀少畫面：

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台媒報道，士林全盛時期假日觀光客一天達10萬人，如今只剩1萬人，攤販已經少了400多間，就連在文林路上有22年歷史的星巴克都已於9月底關門。而從各大台灣群組網民所拍照的照片所見，士林的確是人煙稀少。士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山受訪時也承認：「這是前所未有的黑暗期，我們自食惡果！」即使在這情況下，不少業主還拒絕減租，導致出現不少空攤。

台灣網民毫不同情：

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不過亦有網民提到，現在的夜市攤販常跟外賣App合作，未必需要一個商圈或夜市舖位。

士林夜市觀光發展協會理事長吳國中就向台媒解釋，現時士林的建築和土地早由原業主分給子孫輩繼承，一個店由10多人共同持有，他舉例如果以6.5萬台幣月租計算，10多個人才分得約5000元，故不少人寧願空置都不願減租，才出現有舖冇人租。

（綜合）

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