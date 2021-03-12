手機驚見自己換衫偷拍照　台女慘變進擊的巨人　媽媽網友：我們懂

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-12 15:30

一名台灣女網友於《爆廢公社二館》曬了兩張照片，警惕大家……換衣服時請記得收好手機，或把小孩趕出去。

畫面可見一名女子背對著鏡頭，不過現場些許凌亂，要說是紀錄什麼倒也不像，而下一張照可沒那麼優美了……

形象大崩壞笑爆網民 媽媽們卻感同身受（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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雖然畫面女主正對著鏡頭，但正在和膚色褲襪奮鬥中，雙膝打開成大O字，形象徹底大崩壞！這些照片怎麼來的？既沒對到焦，看似不經意的隨性風格，原來是幼兒視角，直接紀錄在手機相簿中了。難怪媽媽會下這番警惕！

社員紛紛回應：「家有幼兒的都懂，我也常常被小孩偷拍」、「哈哈哈哈，我以為我看到什麼青蛙怪人了！」、「我也一堆這種照片」、「哈哈哈哈哈哈哈我嘴角失守……抱歉！我笑到抽蓄」、「我2歲女兒也很常拿手機偷拍我的雙下巴」、「臭小孩！把媽媽拍成這樣！！」、「連拍功能也很可怕！常常手機記憶體爆滿，回頭檢查都是連拍」、「看到你那照片忽然感覺很懷念阿，以前國中一堆人這樣穿，好久沒看到了」、「真欸，想到開啟相簿時……充滿了驚喜呀」。

原Po表示：「我把小孩哄睡後舒服的躺在床上，看到相簿後嚇得面膜都掉了……第一直覺就想到進擊的巨人。」不過也有人安慰原po「還好不是開直播」、「第一張照片是背影殺手！」。

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