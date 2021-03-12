失業男見工感被侮辱　HR問1條假設題故意刁難：語氣臭到似我求佢

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-12 16:30

見工考驗臨場應對，特別是對方冷嘲熱諷時，都只能得體地回應。有網民在討論區分享1次見工經歷，指該位面試官問他1條假設題—「如果聽日有個大project要交，臨時個客有嘢要改，你嗰晚又要睇演唱會，你會點做？」詎料樓主回應後被一再刁難，形容對方「啲語氣臭到好似我求佢畀offer我咁」，令他感到侮辱。

有網民在討論區分享1次見工經歷，指該位面試官問他1條假設題，樓主回應後被一再刁難，形容對方「啲語氣臭到好似我求佢畀offer我咁」，令他感到侮辱。（GettyImages）

該網民在連登討論區以「去見工好似畀人侮辱咁」為題發文，稱早排到1間公司面試，當自我介紹後，面試官問及1道假設題故意刁難樓主▼▼▼

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樓主表示事後都覺得自己答錯，但認為這條問題都不太適宜，而對方事後更稱「世界唔係你諗咁簡單」。有網民則表示，面試都只是交戲，「你應該一開始就答唔睇演唱會」，直接答到對方想要的答案，亦有人指這公司的文化必定很「奴隸」，「呢啲公司唔入都罷」▼▼▼

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見工鬧足5分鐘 遭揶揄後生兼溫室長大 港男嬲爆反駁（01熱話製圖）

Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘：

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見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼

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有網民在討論區分享一次網上視像見工奇遇，指負責面試的HR突然要求他起身轉圈，下身只穿着「孖煙通」的他，頓時被殺一個措手不及。

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