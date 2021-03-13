釣魚驚遇鯊魚衝埋腳邊攻擊　澳洲男魚杆當武器還擊　驚險畫面曝光

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-13 19:00

見到鯊魚準備攻擊可以怎麼辦？澳洲一男子最近與友人在海邊釣魚，詎料遇上正在獵食的鯊魚，更試圖攻擊他2，就連其身旁友人也不放過，男子馬上用手上魚杆當武器還擊，用力地插進水中以趕走鯊魚。幸好2人無受傷，其驚險過程引來不少網民留言表示超嚇人。

鯊魚依然死心不息，繼續攻擊，喬希只好用手上的魚杆虐圖把鯊魚趕走。（kanechenoweth@IG片段截圖）

凱恩（Kane Chenoweth）與喬希（Josh Hutchins）日前到澳洲西部，位於印度洋上的科克斯基靈群島（Cocos Keeling Island）釣魚，但突然遇到鯊魚攻擊。片中可見，該條鯊魚非常迅速地衝到2人腳邊，喬希大叫走開，但鯊魚死心不息繼續攻擊，他只好用手上的魚杆試圖把鯊魚趕走。

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凱恩估計鯊魚突然出現是想在淺水區域吃魚，他們也正好在淺水區釣魚，鯊魚為了追魚才追到喬希的腳邊，幸好他反應快即時擘開雙腿，才險避鯊魚大咬，更直接穿過喬希雙腳。不過鯊魚當喬希是敵人，後來一直追着喬希的腳。

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而另一片段可見，凱恩嘗試用魚杆釣魚，而鯊魚同樣追着他的腳，最後仍成功釣到魚，鯊魚也無癮地游走。凱恩後來在Instagram分享影片，驚險場面引來許多網友表示，「好恐怖」、「嚇死人了」，不過也有網友笑稱，「鯊魚只是想追捕獵物，你的大腳擋住路了」、「如果沒有野生動物試圖殺你，這裏還是澳洲嗎」。

（kanechenoweth@IG）

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