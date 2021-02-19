新婚表姐獲男家付首期　公屋表弟被親戚奚落：住公屋就要俾人踩？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-19 18:00

【有樓一族／公屋／私樓】這年代有樓就有女？有連登仔在網上發文，指同是居住在公屋的表姐即將結婚，獲男家出首期購買新居，惟姨姨拜年時一邊炫耀自己女兒嫁得好，一邊奚落樓主「無樓無女肯跟你」，令他感到無奈，慨嘆道：「點解世界咁唔公平？男人住公屋就要俾人踩？」

香港住屋問題嚴峻，「無樓就無女」的討論不絕於耳。（《香港愛情故事》劇照）

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該網民在連登討論區，以「近排表姐結婚，慨嘆點解女人住公屋都可以做人生嬴家？」為題發文，指其表姐是「公屋妹A0處女」，樣貌中上，乞食科高級文憑畢業，帶有少少港女特質，畢業後做月薪1.2萬元的倉務文員。表姐3年前於交友程式Tinder認識了三大工程系的男友，同樣是「A0處男」，身形及面部有少少腫，但對於表姐能覓得如意郎君都感到高興。

近日過年，表姐全家到其家中拜年吃飯，席間阿姨不斷「曬命」，稱女兒男友一畢業人工已過2萬，加上家人可付首期，變相他們結婚可即有安身之所，之後2人再慢慢供樓。

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但不識趣的阿姨說得興奮下，竟「燒埋樓主個疊」，當眾直言 「X仔，你要加油喇，呢個年代無樓無女肯跟你」，對於被「公開處決」，樓主非常無奈，只好黑口黑面「哦」一聲回應。樓主感嘆指，替表姐能「嫁入中產飛上枝頭」感高興，「但係點解佢哋要補我刀？」。

帖文引來大量網民踴躍回應，有人安慰樓主稱，香港地不計較的好女生大有人在；亦有人質疑2人加起來每月只有3萬多元收入，如何能通過壓力測試，即使成功買樓亦供得辛苦，樓主不需羨慕。

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