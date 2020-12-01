中女的抉擇│3男齊追求　有錢霸道、靚仔中佬、低薪小鮮肉點揀好？

找到好歸宿是不少男女的終生目標，但人海茫茫，尋找對的人絕不容易。有自稱年屆「30到尾」的女網民早前於討論區發文，回望婚前遇到的3名男子，分別是有錢同齡男、靚仔但已離婚的中佬及低學歷小鮮肉，詢問一眾網民會如何選擇。帖文引來一眾女網民熱議，樓主後來亦公開自己的選擇，並親自分析原因，答案令網民大跌眼鏡。

有自稱「30到尾」的女網民早前於討論區發文，回望婚前遇到的3名男子，列出3人的背景及性格，詢問一眾網民會如何選擇。（《熟女強人》劇照）

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該網民早前於親子王國討論區發文，表示自己已「30到尾」，29歲時與前夫離婚並從外國回流返港，後來遇上不同的男士。由於樓主打算計劃生兒育女，故從遇到的男士中選擇了結婚對象。她於帖文中列出3名男士的背景及性格等資料，表示好奇其他網民會如何選擇，又指自己已選擇了其中一位並結婚，不過她也指如非想生兒育女，「根本就3個都唔會㨂，拍下散拖仲好」。

不少網民都根據樓主列出的資料作出選擇，又分析3名男士的背景，直指接近中年會選擇能夠提供安穩生活的男士，因此男士B成為了熱門之選，「其實個個男人都一樣，錢最實際，有錢可以買到開心俾我」、「溝通到就無問題，係唔係最愛唔緊要，過去已成過去，最緊要現在」。

樓主其後公布她的「答案」，稱她選擇與男士C、即大部分網民形容「無討論價值、可以即刻彈開」的低學歷年輕男結婚。她說年輕男C本身有一門手藝，雖然暫時收入不高，但日後或會發展自己的生意，認為對方「會有無限可能」。加上她指男士C非常專一，「起碼喺佢嘅生命入面我係第一位」，覺得兩人的感情「最實在」，因此決定與他結婚。

她續說，無論自己選擇3個男士中的任何一個，自己也會有後悔的時候，指有錢男A有一定經濟能力，「有錢男人結婚後好容易出面有第二個，佢同我同年，男仔嚟講仲係好後生」。而曾離婚的中年男B則可能只想找個伴，未必會視她為最愛；至於與年輕男C生活或許要應付「錢嘅問題」，而且「我視野比佢廣，會有少少湊仔嘅感覺」。不過她認為對方將她放於首位，會更易獲得愉快婚後生活，故男士C仍是最佳選擇：

樓主的決定讓一眾網民大跌眼鏡，但亦指出當事人的感覺最重要，「其實自己開心就好，唔使理其他人選擇啲乜，大家靠你寫嘅文字來揀男人，好似以前年代盲婚啞嫁咁，點可以作準？」。樓主也直言「開post係無諗過要人認同」，承認現時生活不算容易，不過會與丈夫一同努力，「其實好多野無兩全其美，只係你想要真愛定好嘅生活，比上不足比下有餘我都滿足了」。

台灣有女網民日前在facebook表示快要40歲了，跟男友討論結婚的事，她提出出嫁的10大條件，要求男友無需要高消費的愛好、上班以外的時間待在家中、隨時可查看手機、讓她全面管財務，以及婚後老婆不用上班等等，並詢問網民是否很嚴苛？結果遭網民大撥冷水：

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