7歲女Zoom上堂發夢避鏡頭　港媽鬧女鬧到崩潰爆喊：真係好無助

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-16 14:00

現時全港少部份小學已全面復課，但也有學校維持分批輪流回校的措施，讓許多港媽叫苦連天，大呻難以分配時間。有港媽最近在討論區哭訴，表示7歲的女兒在家以Zoom上課時非常不專心，發白日夢之餘又避開老師鏡頭，女兒心散不受教，氣得她「鬧女鬧到自己都喊」，大感無助。

有港媽發文哭訴學校上課安排，又指女兒上課愈來愈心散，令她非常氣憤。（資料圖片）

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該名港媽日前在親子王國（Baby Kingdom）發帖，稱7歲女兒就讀的小學，自3月開始已恢復每周2天實體課，以及返校考試的安排，惟最近從奶奶口中得知，女兒在家中以Zoom時非常不專心，上課發白日夢並避開老師鏡頭，「佢之前唔係咁，Zoom得太耐開始心散」。

港媽指，自己每天下班回家已經要跟進女兒的功課，準備月尾的考試等，壓力已經很大，「聽到佢（女兒的）行為嬲到癲，鬧佢自己都忍唔住爆喊」，不滿女兒不受教，整天都像在遊魂，屢勸不改。

她坦言感到很無助，情緒也在崩潰邊緣，無奈丈夫從來不會幫忙，忍不住在文中質問：「真係好想問楊局長（教育局長根潤雄），係咪要整多單整死仔女再阿媽自殺，先會考慮下復實體課，小朋友同家長有幾慘佢哋知唔知。」

港媽責罵女兒時自己也情緒崩潰爆喊，更指需要找社工開解。（Ben Blennerhassett / Unsplash）

港媽後來再留言，指發帖當晚已與女兒討論上課的情況，「同佢傾咗，佢話知自己錯會改善」，希望之後情況有所改善，港媽又深思自已的情緒問題，認為可能是新冠肺炎疫情導致停課，一時壓力太大無法調節，將負面情緒施加予女兒身上，「我可能需要搵社工傾吓」。

不少網民留言安慰樓主，認為父母應先調節好自己心情，不應過份看重孩子在家學習的表現，「我有時鬧得多自己都冇氣，同自己講慳返啖氣養生好過」、「小朋友有時唔集中真係好平常，妳反應太激動了」、「退一步想，讀書只佔人生一部份，但不是全部，先等自己放鬆」，建議樓主閒時自己幫女兒補課，「真心講，網課就等於自己教」。

（親子王國）

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