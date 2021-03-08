老公工作忙想每周打1日波減壓　港媽反對斥唔幫手湊仔：佢黑我面

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-08 20:00

不少父母都將全副心機放於子女身上，但適時享受私人空間對減壓也有很大幫助。有港媽於討論區發文，稱丈夫因工作關係每晚也要約9時半才回家，家中的大小事務也由她負責。早前丈夫提出逢星期五晚上與友人「打波」，至晚上11時半才回家，被她斷言拒絕，認為對方應盡早回家協助照顧孩子，沒料丈夫因而不滿黑面，更批評她「令佢無晒人生，無晒個人興趣」，帖文引來網民熱議。

有港媽發文稱，丈夫每晚也因工作忙碌晚回家，早前對方提出每星期布1天與友人運動，令她大感不滿。（《82年生的金智英》劇照）

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該名港媽於親子王國討論區發文，指與丈夫同為雙職父母，育有一對分別1歲半及3歲半的子女，平日上班時小朋友會交由外傭照顧。她指丈夫平日工作忙碌，每晚回家時已到晚上9時半，甚至周末也要工作，因此家中大小事務也由她負責，丈夫每晚的責任是協助她照顧子女，「佢的存在主要係幫我湊住大B，畀我氹細B瞓咗，我再搞大B瞓」。

早前丈夫提出逢星期五下班後與友人打波，預計晚上11時半才會回家。港媽聞言隨即拒絕，「因為夜晚姐姐要休息瞓覺，我唔想1個人同時照顧2個小朋友瞓」，又認為對方可選擇「早啲打波早啲返，唔需要玩到11:30」。她大呻，丈夫被拒後即時黑面以示不滿，「話我令佢無咗人生，無晒個人興趣」，又稱對方連減少打波次數也不願答應，不禁問：「係咪作為女人一定要成就佢？」

港媽指，平日家中大小事也由她負責，認為丈夫不應花太多時間消遣，反應協助照顧子女。（《82年生的金智英》劇照）

帖文引來網民熱議，有同為媽媽的網民認為樓主的丈夫本身已忙於工作，如放工後更要娛樂，便未能承擔照顧子女的責任，「今時今日雙職家庭有2個小孩，冇2個人輪流照顧係唔掂，如果唔想請工人，唯有搵多1個人睇住，如果冇四大長老幫手，一定係請多個工人，否則講乜興趣呢？」、「啲男人就係咁，要打波得，放工返嚟盡咗父親責任，等細路瞓晒再出去打波，打通宵都得」。

不過更多網民認為，即使已為人父母也要有私人時間才能減壓，建議樓主及丈夫輪流照顧子女，讓對方發展興趣或與朋友見面，「可以隔個星期打，你都隔個星期約朋友或上自己興趣班，等佢都同等感受下，同埋雙方都要relax下」、「大家又要返工又要照顧小朋友都好大壓力，覺得雙方都要有陣時畀啲時間大家唞下，同埋其實小朋友都唔算太細個，係咪應該要畀佢哋學識自己去瞓覺唔需要下下氹？」。

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