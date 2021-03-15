做保安辛苦養大2孩　兒女長大後懶理　台爸窮到1天吃1餐怒告子女

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-15 17:00

單親爸爸獨力養大2名子女，但孩子成家後竟然8年不回家？台灣高雄1名張姓男子24年前喪妻後獨力養大1子1女，從事保安等工作讓2孩子讀到大學畢業。不過兒女長大後未有供養父親，更長達8年未探望他。張男因長期患病無錢交租等，決定控告自己的子女，要求支付扶養費，最終法官認為子女的經濟環境都有能力扶養父親，要求他們「畀家用」。然而，許多網民認為不必批評他的子女，全案只有單方面說詞，「很少有人會無情到這種地步，除非以前發生過什麼事」。

張男是長期病患無力繼續工作，向子女提告要求支付扶養費。（示意圖／《漫長的告別》劇照）

高雄少年及家事法院近日審理1宗案件引起網民熱議，案情指1名張姓男子的妻子於24年前過身，當時分別讀小學1年級及3年級的子女失去媽媽，一名單親爸爸靠做保安及粗活等養家，月入約2萬多台幣，撫養子女至他們大學畢業。

案情指，2子女畢業後均離家工作，一走就是8年，其間沒有給老父家用，更是不聞不問沒有回家探望。年邁的張男患有糖尿病等長期疾病，無法繼續工作，有時1天只能吃1餐，更欠下幾個月房租，原本領取的社會補助金都被取消。他曾致電子女求助，但子女不願聽他電話，唯有對簿公堂要求子女付扶養費。

張男稱子女8年來不錯回家，更拒接他的電話。（示意圖／《漫長的告別》劇照）

不過，張男的子女即使收到法庭通知都未有出庭，也沒有提出書面意見，經法庭調查後，發現張男長子近2年的年薪約62萬至83萬台幣，長女大約是38萬台幣，認為2人都有能力扶養父親，故裁定2人要分別向父親每月付1萬837台幣扶養費。

有網民認為現在已非「養兒防老」年代，而且案件中子女未曾現身，「連庭都不想出來」，認為現在只聽到老父的片面之詞，可能另有內情，故不必批評他的子女。

網民點睇：

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（綜合）

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