【有片】俄羅斯老虎擁神奇唱歌天賦　1個原因狂飆高音震撼網民

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-15 10:45

原來看似高傲又霸氣的老虎竟然也有撒嬌的一面，俄羅斯一動物園最近於Instagram上載影片，表示一隻9個月大的老虎竟然在大籠內不斷高聲唱歌，而且牠還可以飆高音，與平時聽到的吼叫聲完全不同。一眾網民大呼驚奇，後來動物園解釋原來是與牠小時候的經歷有關。

9個月大的西伯利亞老虎Sherhan，本來在籠內乖乖的等待着午餐，但牠竟然不斷發出「啊」聲，高音的程度像在唱歌一樣。（zoo22.ru@IG影片截圖）

位於俄羅斯的巴諾爾動物園（Barnaul Zoo）日前於IG上載影片，當中一隻9個月大的西伯利亞老虎Sherhan，本來在籠內乖乖的等待着午餐，但牠竟然不斷發出「啊」聲，高音的程度像在唱歌一樣，甚至被園方笑稱牠活像當地「海豚音王子」男歌手Vitas。

動物園及後解釋，Sherhan的媽媽其實在去年7月生下4胞胎，當時的Sherhan很容易呷醋，如果媽媽只顧着理會其他老虎BB，Sherhan即會發出高音的「啊」聲企圖吸引對方注意，讓媽媽每次都不得不關注牠。由於萬試萬靈，Sherhan長大後仍改不掉這種另類撒嬌的習慣。

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其實Sherhan只會對媽媽這樣叫，平常牠與一般老虎無異，仍會非常霸氣地吼叫，所以喉嚨及聲帶仍然健康。園方續稱，當Sherhan日後發育完成，其聲帶再也沒法發出這種高音。

網友紛紛留言表示，「太神奇了！牠為甚麼會這樣唱歌」、「這是一個奇蹟」、「超愛這段影片」、「超神奇的！好奇牠想表達甚麼」、「被動物園耽誤的歌劇主角」、「第一次聽到老虎發出這種聲音」。

（zoo22.ru@Instagram）

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