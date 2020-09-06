泰女動物園伸手摸老虎蛋蛋　網民鬧虐畜　園方：她覺得可帶來好運

竟然有人夠膽眾目睽睽下摸老虎的蛋蛋！日前，泰國一名女遊客到當地一個專養老虎的動物園遊玩，其間摸了一隻躺地老虎的蛋蛋（睪丸），還拍照分享，結果照片引來不少網民批評，認為她是虐畜。女遊客澄清自己當時只是輕輕摸一下，根本不是網民所指的「捏下去」。園方的工作人員表透露女遊客當時覺得摸老虎的蛋蛋可帶來好運，所以才讓她摸，但負責人指為免再引起爭議，將來會禁止遊客摸老虎的蛋蛋。

女遊客摸老虎蛋蛋的事件在泰國引起爭議。（AMARIN TVHD新聞截圖）

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

泰國女網民Waraschaya Akkarachaiyapas日前到北部清邁的老虎王國（Tiger Kingdom）遊玩，其間和老虎互動，摸老虎的肚子又抱抱，更大膽觸摸老虎的蛋蛋並拍下照片，放上facebook分享。照片上傳後激起許多網民的怒火，質疑她的行為是在羞辱老虎、虐待動物、不應碰老虎的私處等。女子稱自己的摸蛋行為得到園方的同意，而且自己只是輕輕摸了一下。

動物員的工作人員稱，遊客平日和老虎互動多數只會輕輕摸老虎身驅，當日聽到女遊客提出想摸老虎的睪丸時呆了一呆，但明白民間有些人相信摸老虎及其蛋蛋會賦予生命力量。工作人員說園內48隻老虎個性溫馴，所以容許女遊客靠近觸摸，全程都有工作人員陪同看顧，當時女子並沒有大力捏老虎的蛋蛋，只是輕輕摸。

女遊客強調自己是個愛護動物人士，也常上載和動物的合照。（當事人fb圖片）

女遊客其後在facebook上大呻，稱自從摸老虎蛋蛋後不停被批評虐待動物，反駁沒有人會大力捏老虎蛋蛋來「玩命」，也不是想性騷擾，自己是愛護動物人士。當時她有聽取工作人員的建議，確定自己在安全的情況下觸摸，而且當時工作人員覺得老虎狀況不錯，所以她才輕力摸一下，純粹是想拍照，前後只摸了3秒左右，不是眾人形容的「捏下去」。她稱不是第一次去該動物園玩，以前有很多遊客都會摸老虎蛋蛋拍照。

動物園負責人Pirom Cahntama表示，照片中老虎是6歲的Oliver，而園內有48隻老虎，包括孟加拉虎、西伯利亞虎等，全是人工飼養長大，個性溫和，還有工作人員陪同遊客與老虎互動，保證大家的安全。遊客可以隨便接觸老虎的身體，但未來為免再引起爭議，會禁止遊客觸摸老虎的睪丸。動物園的專家會定期檢查老虎身體狀況，包括生殖器官。

（綜合）