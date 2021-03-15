老公保留與前度婚照　擺成年先處理　人妻嬲爆：社交網啲相未del

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-15 18:00

人人都有過去，但與前度有關的物品往往成為新一段感情的障礙！有人妻在討論區上大呻，指不滿丈夫一直保留前女友的相關物品，例如他們曾經拍攝的結婚照，都要足足1年才肯處理掉，而社交網站及電腦裏仍有前女友的照片，對是否刪除則態度含糊。人妻直言自己小器，更未能接受丈夫以「自己懶」為解釋借口。

有人妻在討論區上分享，稱丈夫仍然保留與前度女友的照片，令她感到不滿。（《夫妻的世界》劇照）

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人妻在香港討論區上以「如果你老公仲仍然留起Ex嘅相片，你哋會點處理」為題發文，講述她與丈夫因為他與前度的照片而發生爭執的經過：

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樓主之後在留言中提到，指如果丈夫在分手時就要立即刪除照片一定無可能做到，「但係已經2年，我都已經好大方」，又認為自己已經明言介意但丈夫仍然沒有實際行動，「口講如何緊張我，如何重視我，但係只係敷衍了事」。

不少網民都傾向支持樓主，認為錯在丈夫一方，「我係男人，我都會忍受唔到女方同Ex嘅相」，有人建議樓主「曬大啲放喺當眼嘅地方」以作反諷，又或是樓主都可以「拎啲（與前度的合照）出嚟，又睇下佢有咩反應」。甚至有人建議樓主狠心離婚，「不能存有任何記憶」。

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