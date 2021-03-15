夫手機半夜響揭有小三　台妻崩潰：沒女人可笑着從男人手機走出來

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-15 23:00

現代人的手機裏都藏着許多秘密，就算最親近的另一半都未必能承受。近日有台灣人妻在網上討論區發文，大呻因老公的手機在半夜傳來聲響，結果揭發對方在外偷食！人妻表示與丈夫育有1名4歲兒子，但對方的劣行已徹底破壞了整段婚姻，甚至是整家人的幸福。她坦言現時感到非常無助，又難以向朋友訴說，「憑什麼為了一時的新鮮感，毀了我們這麼多年的經營和信任」，更慨嘆「沒有1個女人可以笑着從男人的手機裏走出來」。

有人妻於網上討論區撰文，大呻發現丈夫在外偷食。（《夫妻的世界》劇照）

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該人妻最近在Dcard討論區撰文，表示過去從交往到結婚，從未檢查過丈夫的手機，直至日前因4歲兒子發燒而要照顧到凌晨，突然發現丈夫的手機響了燈，顯示有人傳來訊息，她好奇誰會半夜三更傳來訊息，遂看了看機面，見到有位叫Vivian的女生傳來訊息，稱已訂了旅館。人妻當場整隻手都在顫抖，其後以兒子的生日解鎖手機，終揭發丈夫與女子常到不同酒店訂房，令她大感崩潰。

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樓主當刻感到非常無助又痛苦，但為了要蒐集丈夫的罪證，樓主逼於無奈找出以前留下的錄音筆放在丈夫車內的小朋友專用座位，後面有一拉錬位可收藏錄音筆。結果樓主事後發現錄到丈夫與小三的纏綿偷情對話，坦言：「聽到一半真的好痛苦，可是不得不逼自己聽完。」

樓主最後決定與丈夫攤牌，事後心情極度崩潰，又不知如何是好，因為未敢與朋友坦白，遂向網民求救↓↓↓

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不少網民非常同情樓主的遭遇，又建議先帶兒子回娘家冷靜下來，之後再與信任的人商討後續，「看你能不能下定決心離婚，要贍養費，然後自己出去工作&帶小孩」、「先去找工作吧，為了小孩你要振作啊」、「好心疼妳⋯⋯快點離開他吧，有一就有二」。

有網民鼓勵樓主為了小朋友要開始獨立，「女人還是要靠自己，不能讓自己斷了金源，不論是對自己還是對孩子最重要的都是錢」、「保護好你跟兒子，女生真的還是要有經濟能力，遇到事情才能應對。

（Dcard討論區）

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