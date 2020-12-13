41歲男被指出軌失婚　月入不足1萬有大肚腩　開6大條件尋第二春

情人眼裏出西施，若為1段感情處處設限，恐怕等到天荒地老都找不到合適的情人。1名女網民最近在討論區發帖，指公司有41歲失婚男同事欲找人生的第二春，雖然有「大肚腩」和滿臉色斑，月入1萬元以下，惟他開出的6大擇偶要求，卻讓樓主哭笑不得。

有女網民指公司1名男同事，最近向她透露人生第二春的擇偶條件，她聽後直指對方「不自量力」。。（《復仇者聯盟4》劇照）

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該名女網民上周四（10日）在香港討論區發帖，表示其公司有1名男同事，現年41歲及月入不足1萬元，有「大肚腩、成面色斑」，曾因與前妻閨蜜每天傾電話數小時，被前妻指控出軌而離婚收場。

她續指，該名男同事為人「無品」，自己事業不順，「就係咁話係前妻影響佢，之後係咁周圍唱話前妻幾衰幾衰」。樓主又批評男同事工作能力低，開會時總說不着邊際的東西，做錯事亦不願負責，更經常得罪客人影響佣金收入，直斥對方「以為隔絕比自己更好的人出現，自己就係最好」。

或許因職場失意，女網民稱男同事最近向她透露有意找第二春，並開出6大擇偶條件▼▼▼

1. 33歲以下 2. 把聲要好聽 3. 樣靚（指定靚法：對眼要電暈所有男人，個嘴要性感） 4. 身材好（指定：葫蘆身材、皮膚白滑） 5. 識搵錢同唔會使佢啲錢 6. 願意喺經濟好轉時與他分擔劏房租金

樓主聽後不禁建議男同事再加1項要求，「就係對方個腦有問題，咁樣會容易啲搵到」，認為對方太不自量力。帖文一出，有大批網民對該名男同事的舉動嗤之以鼻，留言指「再加多眼盲耳聾」、「有要求係啱，但都要自己先照鏡」，亦有人笑言「要求啫，有無人睬佢係另一回事」、「大叔的自信自然有他的理由」、「夢想還是要有的，雖然現實……」。

同場加映！（香港01製圖）

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