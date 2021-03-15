台網熱議「體育課最討厭運動」籃球排球都上榜　第一名你肯定玩過

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-15 22:30

體育課能讓學生舒展身心，是學生時期的小確幸之一。不過有台灣網友表示，他討厭在體育課打籃球，不喜歡「黏在一起搶球」的感覺，另外他也說，每學期體育課都要測量坐姿體前彎，但他的筋骨很硬，永遠都是0公分，讓他崩潰說「只是羞辱人的測驗」。

一名台灣網友在PTT發文詢問「學生時期最討厭哪種體育項目？」他表示，「像我滿討厭打籃球，不喜歡這種近身黏在一起搶球的感覺，所以都玩桌球之類，維持良好社交距離的運動」。

該網友還分享，每學期的體育課都要測量坐姿體前彎，但因為他的筋骨很硬，測量結果永遠都是0公分，他崩潰表示：「從中學到大學不知道為什麼都一直要量這個東西，只是羞辱人的測驗而已」。

閃避球、籃球、排球哪個最令網民討厭？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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問題引起許多網友討論：「棒球，花一堆時間在站著不動曬太陽上」、「墊上運動後滾翻也無法，全班看著你翻不過去有夠尷尬」、「討厭高爾夫……我不懂移動的棒球我打得到，但不移動的高爾夫球我怎麼都打不到」、「運動的話大概排球吧！手會很痛」、「立定跳遠阿，就跳不遠」、「討厭籃球，因為我連在籃下投球都進不了，從此厭惡到底」、「跳高、跳箱，直接趴上去」、「需要跟人競爭互動的都討厭」、「運動後不能洗澡，教室很臭，讓人漸漸的討厭運動」。

最多人網友點名的就是閃避球：「肥宅體積太大容易出局」、「躲避球＋1，根本是毫無運動家精神的運動」、「躲避球啊，什麼暴力遊戲」、「躲避球也是，超級莫名其妙的，以傷害人為目的的比賽」。

至於發文者氣訴的「坐姿體前彎」也引起很多網友跟進回應，有網友氣的說：「可惡你們還有0！大學體育老師居然寫我-1」，大家好奇問「-1是回躺在地上嗎」、 「-1平時是不是就沒辦法直接彎腰撿東西？」。

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