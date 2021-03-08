UA戲院結業｜現金券變絕版現5倍叫價　最貴去到10萬引網民熱議

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-08 14:00

【UA Cinema／UA院線／結業】UA戲院突然傳來全線結業消息，令一眾影迷都感到十分可惜。UA戲院結業之際，手持現金券的網民卻想到炒賣的機會！在二手拍賣網站上驚見有人炒賣UA戲院現金券，而且叫價為原價的5倍，令網民看到都笑言「抽水定真心炒賣」。

3月8日，UA Cinema宣布全線戲院結業。（梁鵬威攝）

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UA戲院宣布全線結業後，不少持有UA會藉、積分及現金券的人士都呻苦，預料將會血本無歸。不過對於影迷們已經「Drop to Zero」的東西，在部分人眼中卻出現炒賣的機會！

二手拍賣網民Carousell驚現UA戲院現金券炒價！▼ ▼ ▼

在二手拍賣網站「Carousell」上面有人出售UA現金券，根據賣家上載的照片，出售的現金券為2張面值各100元，總值200元的現金券，賣家特別標示現金券為「K11特別版」，稱「極具珍藏價值 三十六年 結業執笠回憶 香港人 精神集體回憶」，可以在油尖旺面交或郵寄交收。

另外1名賣家亦在網站上標價10萬元出售面額分別為100元及50元，總值150元的現金券，指其為「絕版現金券，收藏價值極高」。網民看到標價之後都笑言「出現了，香港味道」、「抽水定真心炒賣」、「冇成本，香港人就係咁」、「蟹貨都有得炒」。

UA戲院現金券出現炒價，但其實大部分賣家都是割價套現，相信炒價「有價冇市」▼ ▼ ▼

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不過參考網站上其他UA現金券的叫價，一般為面額的7至8折，甚至偶爾會出現4至5折的拋售盤，但求「要錢唔要券」。上述2個炒賣叫價相信只屬「有價冇市」，難以成功賣出。