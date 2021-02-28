港女食意大利飯投訴「未煮熟」惹熱議　網民爆笑：佢真係唔識㗎喎

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-28 17:30

各地也有獨特的飲食文化及特色，或許未必符合外國人的口味。有網民早前發文，指在1間多國菜餐廳點了一客「溫泉蛋鰻魚意大利飯」，惟上菜後發現「未煮熟」，即使要求侍應更換後「一樣係生米」，只好分享「中伏」經歷。帖文引來網民熱議，不少人留言恥笑，指樓主「根本唔識食」、「想食軟飯麻煩去返茶記啦」。

正宗意大利飯偏硬身，或不合香港人口味，甚至有人會以為是未煮熟。（資料圖片）

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該女網民早前於facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指早前到旺角朗豪坊1間多國菜餐廳食午餐，點了價值98元的「溫泉蛋鰻魚意大利飯」套餐，惟上菜後發現意大利飯仍未煮熟，飯的內層仍是白色生米，「睇相都睇到白色未熟嘅米，唔係反光」。

樓主稱，當日下單點了2個一樣的套餐，上菜時間相差約10分鐘，但只有1碟出現「白色半生米」的情況，估計2碟意大利飯並非由同一廚師負責煮。她後來要求侍應更換，不過已換的意大利飯「都係一樣係生米」，大感中伏後決定與網民分享，「唯一唔錯係服務」。

事件引來網民熱烈討論，點擊下圖放大即睇網民點樣講！

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帖文引來網民熱議，不少人留言指證樓主，「意大利飯係半生個喎，食落硬硬哋入面白白哋就啱，但意大利飯配鰻魚是什麼鬼」、「樓主未食過意大利飯？唔識可以問下人，米中間仲有白色先係正常」、「Risotto係咁，你去茶樓食粥食飯啦，學咩人食意大利飯」、「我以前做西餐遇唔少你呢啲客，真心建議去食粥會開心啲，今舖真係中咗你嘅伏」。

亦有網民質疑樓主的帖文是「曲線」，「呢個報料令我反而想去食，我伏咗好多次係熟晒」、「係咪曲線宣傳嚟㗎？即係呢間有堅持正宗嘅意大利飯？」。有人則直接嘲笑，「Risotto嚟喎，使唔使叫餐廳炒底呀？」、「佢真係唔識㗎喎」、「Risotto唔係生米你估你食福建炒飯呀？」、「落order嘅時候有冇叫『Well-done』呀？無就係你唔啱喇樓主」。

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