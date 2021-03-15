台極惡兇宅：經紀被推下樓梯　睇樓客嚇到爬地走　買家隔年車禍亡

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

依稀記得那年冬至剛過的冬，不冷不熱的20度，直線距離高雄市政府不到600公尺吧。當時轟動一時的雙屍兇宅案，就此揭開序幕……

文：林曉如（發表於靈異公社）

記得那一年當中經歷了兩起事故屋，相信沒有任何業務人員希望多多益善遇到此等事件。然而，命裡有時躲不過，命裡無時遇不到。

話說約略半個多月前，透過一個曾服務過的客戶介紹，知道了這間聞名高雄的大兇宅，要委託咱家來處理。先說明：一，官人我不是乩身，更不會代理天界與世俗的橋樑；二，咱家只是單純的一個業務人，只是較常碰到這類Case罷了。回到主題……

超大膽經紀單人匹馬去到二樓都調頭走　同事帶客上三樓後見到……（點圖繼續閱讀）▼▼▼

+28
+28
+28

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【更多台灣靈異故事】遊台遇「送肉粽」儀式勿偷看　少年不信邪下場超恐怖（點圖放大閱讀）▼▼▼

+12
+12
+12

【延伸閱讀】世界7大禁地│揭秘韓國昆池岩精神病院　傳逾40人自殺鬧鬼哭聲不停（點圖預覽內容）▼▼▼

劉在鍚在2015年因為拍攝《無限挑戰》曾到訪《瘋人院逐個捉》取景地▼▼▼

日本怪談｜青年好心收留女人偶後怪事頻生　丟掉竟再出現還咬傷他
細思極恐｜台網民分享Siri恐怖故事：突彈出4個字　第二日先知驚
搭台北地鐵恐怖經歷：松江南京站上車往南勢角方向　竟然會去咗……
【細思極恐】阿媽分享旅遊相　台女一望極驚慌　網友睇完都話頭暈
見鬼？夜更保安員被問「老婆前天陪上班？」　翻查CCTV揭驚嚇真相
超驚嚇！窗外突現詭異微笑蒼白「女鬼」臉容　睇真原來係「佢」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。