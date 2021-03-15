台極惡兇宅：經紀被推下樓梯　睇樓客嚇到爬地走　買家隔年車禍亡

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-15 21:30

依稀記得那年冬至剛過的冬，不冷不熱的20度，直線距離高雄市政府不到600公尺吧。當時轟動一時的雙屍兇宅案，就此揭開序幕……

文：林曉如（發表於靈異公社）

記得那一年當中經歷了兩起事故屋，相信沒有任何業務人員希望多多益善遇到此等事件。然而，命裡有時躲不過，命裡無時遇不到。

話說約略半個多月前，透過一個曾服務過的客戶介紹，知道了這間聞名高雄的大兇宅，要委託咱家來處理。先說明：一，官人我不是乩身，更不會代理天界與世俗的橋樑；二，咱家只是單純的一個業務人，只是較常碰到這類Case罷了。回到主題……

超大膽經紀單人匹馬去到二樓都調頭走 同事帶客上三樓後見到……（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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劉在鍚在2015年因為拍攝《無限挑戰》曾到訪《瘋人院逐個捉》取景地▼▼▼

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