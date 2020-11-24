見鬼？夜更保安員被問「老婆前天陪上班？」　翻查CCTV揭驚嚇真相

半夜更深人靜，最怕看到靈異畫面。有任職大廈保安的台男近日在網上發文，指日前遇住客聊天，對方一句「前天陪你上班那個女生是你老婆嗎？」，聽得他一頭霧水，於是立即翻看閉路電視片段，結果卻令他「驚上加驚」。

台灣有任職保安的男子被住客問道「前天陪你上班那個女生是你老婆嗎？」，惟他卻記得自己是單獨值班。（fb「爆廢1公社」）

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該名保安在facebook群組「爆廢1公社」發帖，表示上周四（19日）晚上當值時，有住客突然上前寒暄，並問道：「前天陪你上班那個女生是你老婆嗎？怎麼那麼好啊。」他深知只有自己單獨當值，困惑之際一時無言以對，該住客再補充指，「對啊，我看她就坐你旁邊」。

樓主稱，他肯定晚上值班時都是自己一人，亦特意翻查2天前的閉路電視畫面，崩潰表示：「剛還看監視器確認真的沒人……現在怎麼辦？」不少網民看後留言，有人質疑樓主是得罪了住客，被對方捉弄，「是不是半夜偷睡覺被發現，所以嚇嚇你，讓你晚上有精神一點」，但樓主回覆稱，「應該不會吧，上次她喝醉我還扶她上樓」。

網民看過帖文留言指，樓主或得罪了住客，導致對方有意捉弄。（示意圖/Unsplash/Stefano Pollio）

另外有網民笑言，「準備辦冥婚吧！會很有幫夫運喔！」、「有（人）陪上班真好」，也有留言建議樓主「反擊」，應對着住客大秀演技，「你看着她腳邊說『妳小孩？好可愛喔！眼睛好像妳』」。

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