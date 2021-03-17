港男結婚生仔割愛　免費送20盒高達模型　網民：老婆要放棄呢樣嘢

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-17 15:00

為了家庭，很多事情或要捨棄，有模型愛好者因結婚在即並有了小孩，需割愛免費送出家中約20盒的高達模型，希望有同好者可以「收留」，帖文傳來一陣淡淡的哀愁，不少網民都為樓主感可惜，有人更建議樓主要求老婆需要放棄包包，一視同仁！

有模型愛好者因結婚在即並有了小孩，需割愛免費送出家中約20盒的高達模型，希望有同好者可以「收留」。（fb「盡在天盛苑」圖片）

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有網民在facebook群組「盡在天盛苑」以「免費」為題發帖，並附上1張照片，顯示約20盒的高達模型被放在地上，上面則貼着一張紙條，指因結婚在即，亦有了小朋友，家裏裝修沒有位置再放模型，希望有同好者收留，可自行拿取。

從字裏行間可見，樓主對珍藏模型充滿不捨，要忍痛割愛感到無可奈何，有網民都為他不值，大呼「人間慘事」、「好痛呀！」，擔心最後會落入紙皮婆婆的手中，但亦有人教多個方法，或者可保模型一命▼▼▼

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