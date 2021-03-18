美國國鳥「白頭鷲」寶寶原來係咁樣　激似可愛小絨球冧爆網民

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-18 10:00

雄赳赳的美國國鳥白頭鷲（ Bald eagle，又稱白頭海雕、白頭鷹），剛孵化出來的寶寶竟然如此可愛！美國傳媒報道，賓夕法尼亞州一對白頭鷲父母迎來今年第1隻鷲寶寶，形容牠是「可愛的絨毛球」，猛禽生態學家和當地組織在野外設置了直播鏡頭捕捉白頭鷲生活，直擊鷲寶寶和父母的生活，許多網民驚訝原來外表凶悍的白頭鷲私下會餵飼和貼心照顧寶寶，而寶寶白雪雪的樣子更一點不像成年白頭鷲。

白頭鷲寶寶非常可愛，就像個白色小絨球。（HDOnTAP）

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白頭鷲是北美洲猛禽，最為人熟知的身份是美國國鳥，更是美國國徽最中心組成部分。美國傳媒報道，賓夕法尼亞州1對白頭鷲父母迎來2021年第1個生命，民眾更可以在直播鏡頭前觀察鳥寶寶的一舉一動。

美國猛禽生態學家Zoey Greenburg稱，小寶寶於3月13日早上6時出生，其父母於2月第1個星期已產下鳥蛋，牠的兄弟姊妹應該會陸續孵化，白頭鷲會每隔2至3天孵一次蛋，每次孵蛋時間相約，但首隻出生會最重。在幼鳥初生期雌鳥有9成時間留在巢內，雄鳥則有5成時間留在巢，父母需要留在巢內替牠保暖，小白頭鷲出生後約15天羽毛才能調節體溫。

晚上都仍會有白頭鷲鳥巢的直播。（HDOnTAP截圖）

賓州管理野生動植物資源的組織「Pennsylvania Game Commission」正和HDOnTAP合作做24小時直播，讓民眾隨時觀看位於約克縣的白頭鷲巢。賓夕法尼亞州的白頭鷲族群正在興起，委員會提醒鉛會影響白頭鷲的生長，建議民眾進行狩獵活動時宜改用無鉛子彈或掩蓋好動物屍體，減輕對白頭鷲族群的影響。

由於白頭鷲寶寶和成年白頭鷲的樣子完全不同，網民看照片後大感驚奇，「從未見過這麼小的寶寶」、「這個蓬鬆的小動物不像白頭鷲」，而且透過鏡頭第一次見到威猛的白頭鷲擔當照顧者，「第一次見鷹餵飼自己的寶寶」。

（綜合）

巴拉克當時被骯髒的灰色厚毛遮蓋全身，甚至連樣子也看不見。（Edgar’s Mission Farm Sanctuary@facebook）

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