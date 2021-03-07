日本熊貓真真、力力4年來首次交配成功　「羞羞」親熱片段熱傳

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-07 21:03

親熱短片竟引來網民狂讚可愛？日本東京上野動物園公布短片，指園內的15歲雌性大熊貓「真真」出現發情迹象，昨日隔着圍欄與同歲數的雄性大熊貓「力力」相見後，雙方發出頻繁叫聲。園方讓2隻熊貓「共處一室」，其後確認牠們成功交配，為4年來首次；園方更公開真真及力力的「羞羞」片段，引來一眾網民關注。

日本東京上野動物園發布片段，確認大熊熊真真及力力4年來首次成功交配。（上野動物園圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

據上野動物園及發表的資料及日本傳媒報道，居於日本東京上野動物園、同為15歲的大熊貓「真真」及「力力」自2017年成功交配，誕下女兒「香香」後，一直未有再次成功交配。相隔4年，護理員上月下旬發現真真出現發情迹象，昨日與力力隔着圍欄見面「相睇」後，雙方也發出頻繁叫聲，顯示真真願意接受力力。

園方遂安排真真及力力共處一室，讓力力進入真真的生活區嘗試親近。從園方公布的片段可見，力力走進真真「家中」，先慢慢繞園靠近，並往真真身體嗅聞及撫摸。過程中真真及力力也發出頻繁叫聲，真真其後作出「抬尾」動作，示意為交配做好準備，力力隨即壓於真真身上，上演「親熱舉動」。

+ 3 + 3 + 3

園方指，2隻大熊貓於下午約5時左右完成交配，事後各自回到自己的生活區休息。不少網民看過片段也直呼害羞，笑指該片段或是看過最可愛的親熱紀錄，又抵死表示：「熊貓知道自己交配過程在網上流出會有何感覺？」

上野動物園負責人表示，大熊貓是珍稀動物，若今後真真能順利懷孕並誕下孩子將會感到「無比高興」，期望公眾繼續愛護及關注大熊貓。園方又指，熊貓每年懷孕機率較高的日子只有數天，護理員會一直密切觀察真真及力力的狀況，如再次出現發情迹象，會安排牠們再次相聚；待發情迹象消退後，園方亦會確認真真是否懷孕。

真真和力力自去年夏天起改於上野動物園的新設施「熊貓森林」中生活，據指該設施的飼養空間更大，對大熊貓的繁殖情況也有正面影響。而過往遇上熊貓繁殖期時，中國一般會派專家到日本協助及指導，不過由於今年遇上新冠肺炎疫情，兩國的飼養員改以線上發送影象的方式聯繫及交換意見。

（上野動物園、《NHK》、《共同社》）

大熊貓美香（左）和添添（右）被熊貓鏡頭拍下玩雪畫面。（Smithsonian's National Zoo圖片）

慵懶熊貓都玩雪：

+ 15 + 15 + 15

熊貓寶寶小奇蹟：

+ 7 + 7 + 7

圓寶練習走路勁得意：

+ 6 + 6 + 6

↓↓更多圓寶靚相！！↓↓