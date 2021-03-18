去廁所上司突來電　打工仔忍唔住發「聲響」　結局神展開網民爆笑

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-18 15:00

黃子華「屙屎理論」深入民心，天底下老闆都會體諒大便中的員工。有女網民在討論區分享，日前上廁所大便期間，上司突然從內地致電，令她急得馬上接聽，殊不知，「佢講咗就嚟10分鐘」，最後她忍不住「咚」一聲「屙咗出嚟」，上司應該聽到聲音，說一會再打來。雖然過程尷尬，但她後來分享結局，大讚上司好人。網民看完帖文後，竟笑言樓主「等升職加薪啦」。

打工仔上廁所時接到上司由內地來電，而且又是辦公時間所以有接聽。（示意圖／資料圖片）

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子華神口中的「最後一個休息空間」豈容上司侵犯！樓主日前在香港討論區以「同阿頭講電話，點知畀佢聽到我啲屙屎聲」為題發文，稱日前在廁所開大，大便中途上司突然用WeChat從內地打來，因為當時是辦公時間，而且對方又從內地打來，故樓主馬上接聽。

屙屎是人們最後的休息空間，黃子華的「屙屎理論」深入民心。（YouTube影片截圖）

這通電話原來不短，樓主稱上司一講就差不多說了10分鐘，「所以我都忍唔住，都屙咗出嚟」，「咚」一聲後，「仿佛整個世界都靜下來」，然後上司說等一會再致電。然而，樓主在上完廁所等了2小時都未收到上司電話，心想剛才很尷尬，不知應該扮無事發生自己打給上司。

女網民和上司通了差不多10分鐘電話忍不住，發出「咚」一聲。（示意圖／資料圖片）

網民點睇：

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不少網民認為大便只是小事，反而讚上司聽到不明聲響後知道要掛線，「佢都好識做」。幸好後來樓主更新，稱阿頭主動打回來，「佢真係扮冇嘢」，大讚上司好人。有網民笑言如果上司知道同事大便時都願意聽電話辦公，只會更欣賞同事，「樓主你等升職加薪啦」。

（香港討論區）

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