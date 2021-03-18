外婆捉1歲B揸筆學寫字　稱上幼稚園前要學好中文　網民批揠苗助長

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-18 12:00

要贏在起跑線，就要提早開始學寫字？有網民日前在討論區發文，指其母親經常教1歲孫兒認字，甚至捉住BB的小手揸筆學寫字，稱希望在他上幼稚園和小學前打好中文基礎，然後專心學英文。即使樓主以太小開始寫字會影響手部發育為由出言勸阻，母親也不理會，甚至以1個無奈的理由解釋過去。

外婆經常教1歲孫兒認字，甚至捉住BB的小手揸筆學寫字，稱希望在他上幼稚園和小學前打好中文基礎。（圖片

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該網民在香港討論區以「阿媽成日迫我家姐個一歲仔仔學寫字」為題發文，指其姊去年生B，由於兩公婆都要上班，平時BB會帶到其家中讓母親代為照顧。

近日他發現母親經常教BB認字，「原本都覺得有少少奇怪，一歲小朋友嘢都未必講得好，仲叫佢認字？」，最初以為是「玩玩下」就沒有在意，沒料母親變本加厲，竟捉緊BB小手揸筆學寫字▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

母親的回應令樓主非常無奈，又怕她遲早要求孫仔在小學之前已經識背乘數表和字典，「可能仲要教埋個孫左右開弓，用腳寫字都唔出奇」，因而求問網民是否應向家姐報告，「等佢留意下？始終都會影響小朋友一世」。

帖文引起網上熱議，不少網民都贊成要告知家姐，「唔清楚你家姐個教育風格，可能佢唔想小朋友太早學呢啲嘢」，又批評樓主母親的做法是揠苗助長▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

根據教育局制定的《幼稚園教育課程指引》(2017) ，執筆寫字需配合幼兒身體的發展情況，學校不應要求幼兒班的幼兒執筆寫字，教師宜先透過多元化的活動，提升幼兒控制小肌肉的能力，幫助他們協調手、眼的動作，並建立方向感和培養正確的坐姿，待幼兒作好以上的寫前準備，就可從基本筆劃開始，學習執筆書寫簡單的文字。

註冊職業治療師張惠萍（Winsome）接受《香港01》訪問曾稱，過早執筆寫字對幼兒來說是過份的要求，屬揠苗助長，若在K1階段便執筆寫字，屬「未學行先學跑」，對幼兒來說太苛刻。而K1階級的幼兒應先鍛煉前三指靈活性，繼而練習靜態前三指執筆，手握粗蠟筆塗鴉、仿畫簡單線條等。

更多資訊：【幼兒過早學寫字】K1宜學簡單線條 專家：太早寫字易弄傷小手肌

【鬼馬嫲嫲整蠱孫仔】台灣嫲嫲記性差，曾試過忘了回家的路，孫仔不時提醒小心照顧她，有一天嫲嫲竟然鬼馬地整蠱乖孫，嚇得他魂飛魄散。（01製圖）

+ 5 + 5 + 5

同場加映：港媽坐車講電話教仔女用Zoom 遭爺爺隔空責備 終爆煲掟手機痛哭

港媽坐車講電話教仔女用Zoom 遭爺爺隔空責備 終爆煲掟手機痛哭