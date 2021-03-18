慎入！淘寶「芝士抹茶奶酪包」賣相超嚇人　網民：發霉都無咁樣衰

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-18 08:00

無論食物多麼好吃，「賣相」始終都會影響食慾！有網民分享在淘寶發現的奇特商品，只見一款名叫「芝士抹茶奶酪包」的商品樣子非常嘔心，笑言「你的包子發霉嗎？」，網民看完照片後，坦言該款包點似真的發了霉一樣，「發霉都未有佢咁樣衰」，不論味道如何，看圖已經沒有食慾。

網民看到淘寶的「芝士抹茶奶酪包」，大嘆很像發了霉。（淘寶網圖片）

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有網民在facebook群組「淘寶開心Share」發文，分享在淘寶發現的奇怪食物，從照片所見，麵包的橫切面有一層淺綠色，上面還有些白色小點，商家為了展示麵包的質感，還用力擠壓，效果頗為惡心。網民笑言「無論第一眼同第十眼睇都係覺得佢霉已發」，強調自己並沒有買，只是剛好看見才分享。

商家在簡介指出，這款售價為18元人民幣（約21港元）的麵包是該店「鎮店之寶」，口味非常獨特，用了高級日式抹茶，會帶來微苦的口感，保證不甜。在客人的評價中，雖然有人稱好吃，但從他們上載的照片所見，實物似乎比介紹圖片更像發了霉，綠色的表面有一層似是糖霜的「白霧」。

實物照👇👇👇

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網民看完照片笑言「明顯發了霉」，而且即使實物真的發了霉，客人收到都看不出來：

（facebook群組「淘寶開心Share」）

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