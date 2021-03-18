台妻呻老公婚前食飯搶住埋單　婚後變孤寒　一個原因反被網民鬧爆

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-18 11:30

夫妻薪水到底該如何分配？一名台灣人妻在網上抱怨自己的丈夫，她說婚前丈夫都搶著付錢，但婚後卻拖拖拉拉不肯結帳，認為丈夫心態變了，貼文曝光後，網友一致鬧爆人妻，認為她根本身在福中不知福！

老公婚後「心態變了」 台妻上網數臭反被網民狂鬧（點圖看看原文及網友反應）👇👇👇

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人妻在臉書「靠北老公2.0」抱怨丈夫，交往時都會搶著付錢，婚後每次結帳都是拖拖拉拉，還要又求又拖才肯結帳，讓人妻怒「態度怎麼會差這麼大」，不過她也提到，丈夫每月會上繳28k（台幣，下同）的家用，自己留1萬元的生活費，人妻認為丈夫絕對有足夠的錢支付，結婚後卻把所有支出都丟她，更氣喊「這不是錢的問題而是你心態變了，我結婚後也想要老公體貼我呵護我做面子給我，你就是心態變了才會變摳（小家）」。

貼文一出，許多網友都紛紛鬧爆人妻，認為丈夫每月只留1萬元自用，還想要他搶帳單實在太貪心，「不要給妳一毛錢我想他會很大方的！可不可以別那麼貪心」、「問題不在28000，是妳不懂的如何理財」、「四分之三的錢在妳那，妳不結帳還在這靠北」、「他給妳兩萬八，妳給他什麼？」、「妳的錢勒？幹嘛不付？妳的錢是妳的錢？他的錢還是妳的錢？」。

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