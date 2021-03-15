精心準備白色情人節驚喜　一見老婆反應灰爆：以後不過情人節了！

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-15 12:30

情人節最慘的悲劇！一名台灣丈夫原想給另一半驚喜，反而換來冷眼相待，氣到以後不再過情人節了。網友：「送現金比較實際。」

以前冇禮物又話冇表示 今次專登準備驚喜竟換嚟…… 即睇網友貼文原文同佢到底送咗啲乜👇👇👇

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網友表示：「不實用你要送也要看老婆喜歡什麼吧？包包or美妝」、「挑對的送啦」、「•=.=情人節是什麼鬼……沒再過這玩意兒的。上班的上班，顧小孩的顧小孩……」、「現金真的比較好」、「這有點像告別式哀悼追思會上有的東西……重點還有燈」、「會覺得很佔空間欸」、「一點也不開心更不會感動，就是很貴的垃圾而已」。

也有網友同情原PO的遭遇：「我也有，而且我超愛那隻～～」、「白色情人節應該是女方回送，我想你誤會了……去跟你腦婆討禮物去！快去！」、「昨天不是土地公生日嗎」、「送了被嫌，不送被唸」、「女人心海底針，至少你願意大海撈針，有心了」、「她忘記是情人節了」。

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