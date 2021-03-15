台女呻男友朋友個老婆成日干涉佢哋點拍拖　網民一聽：關係不單純

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-15 19:30

朋友之間互相關心應該是稀鬆平常的事情，但關心的太過分，甚至干涉到私生活，你能接受嗎？

有位女網友就在爆怨公社發文表示，她朋友的男友，跟一對夫妻是中學同學，到現在認識了十幾二十年。而女方之前因為一些事情，跟那對夫妻有過衝突，造成雙方不愉快，之後就一直要男生跟女生分手……

連去motel都會check GPS過問 網友齊話有啲嘢 點圖放大睇女網友原文同網民意見👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

女方也解釋過了，很多問題都是出在男友身上、因為他很會亂講話，不然就是大家抱怨什麼，男友都會說就是。

之後，對方的老婆，就對男友的感情問題，一直有意見，而且特別針對女方。情侶吵架，男友會一直跟那老婆抱怨，女生和男友之間分分合合的，每次男友的Line換合照，那老婆馬上就私訊說「阿你們又和好了喔」，然後指責男友很垃圾，要叫誰誰誰不要跟男友好，還說以後都不要去男友家。

男友開車去找女友，或是去汽車旅館，對方的老婆也會看定位過問。男友跟女方解釋，他們之間只是好朋友，但朋友好到可以連對方的私生活都要管嗎？那位的老婆是住海邊嗎？女友為了這個事情跟男友吵架，是女友愛吃醋嗎?男友不但還幫他朋友說話，還對女友說，你要改變啊，要那老婆給你機會我們繼續在一起！還說都是因為妳脾氣不好幹嘛的，導致他們討厭妳。

這位朋友太太的行為，明顯已經超出朋友間關心的範圍，甚至嚴重越距了，就算是感情再好認識再久，連對方要去找女友去汽車旅館都要過問？妳不覺得有問題嗎？網民們也紛紛覺得回應「不合常理」。感情是雙方的事情，朋友可以給與意見，但不能強制干涉，何況還處處過問？

【同場加映】台婚禮女司儀竟搶人老公 6年婚姻玩完 元配神反擊公開「祝福」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

【同場加映】超完美男友畀埋手機密碼女友任check 最後竟發現出軌證據喺呢度（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】