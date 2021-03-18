奶奶禁請陪月自薦收2萬蚊人工　新手媽媽哭數罪狀：用意志力坐月

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-18 16:30

寶寶出生後，新手媽媽身心俱疲，所以找到1個好陪月尤其重要。不過近日有港媽在網上分享，婚後與奶奶分開住，關係一直都沒大問題，但自從BB來了，婆媳大戰就一觸即發，毫無湊B經驗的奶奶不但自薦做陪月員，並要求她付2萬多元薪金，但卻成為噩夢的開始。

近日有港媽在網上分享，指毫無湊B經驗的奶奶不但自薦做陪月員，並要求她付2萬多元薪金，但卻成為噩夢的開始。（《BB來了》劇照）

Facebook專頁「我的極品四大長老」近日刊登1篇投稿，撰文者是1位育有半歲大嬰兒的新手媽媽，她指婚後一直跟奶奶分開住，2人關係沒大問題，但自從有了BB，奶奶就堅決要求不能請陪月員，因自己會讀10日陪月興趣班陪她，但需支付2萬元人工給她，且「唔可以要求佢做陪月職責內嘅事情，佢要自由發揮」。樓主因而為此事日哭夜哭，但「隊友」老公卻是超級媽寶，只叫她放心，認為奶奶一定會好好照顧她和BB。

但經歷10級痛楚生下BB還沒回氣之際，眼前並非出現1個悉心照料的陪月，而是兩手空空的老爺奶奶，不但沒有準備炒米茶，更沒有消毒雙手就拉低口罩跟BB說話。即使「隊友」稱已向奶奶反映，但仍沒有炒米茶，而是豉椒排骨飯，「作為母乳媽媽，大家好清楚豆豉會退奶, 而奶奶回應我, 退奶飲水就無事」，而且奶奶亦不支持餵母乳，「聽到佢咁講真係人都癲, 最後都唔再指望佢會幫我陪月」。

出院後，樓主有朋友為她準備炒米茶，又浸發海參放雪櫃備用，並煲上奶湯，可是奶奶一到樓主家，竟擅自將雪櫃的海參拿走，亦沒有準備月子餐或薑水，「我以為自己俾人打劫」。當她在房間正餵孩子時，奶奶還不停拍房門說要玩BB，總是像大爺一樣抱住BB坐在梳化「郁都唔郁」，而洗奶樽同家務都要樓主親手做，「自問自己係用意志力嚟坐月」。

老公後來都察覺有異樣，叫母親要煮月子餐，不要再吃外賣，後來奶奶準備的月子餐，大概也只有4款菜式，包括白烚豬肉、烚菜芯、街市預先醃好的雞翼及一壺清如水的湯，但老公已經收貨。樓主不禁慨嘆，「自己嫁之前無查清楚隊友（老公）嘅底細，到底隊友有幾愛佢呀媽？」

帖文引起網上熱議，有網民認為樓主一開始就應該堅持請陪月，「坐月坐唔好，最後受嗰個係自己」，日後要企硬勇敢表達意見；亦有人批評老公都有責任，嫁着「媽寶」都是噩夢開始▼▼▼

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