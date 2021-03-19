為過世爺爺準備祭品　弟弟1句「喜歡麥當勞」揭感動真相家人淚崩

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-19 10:00

清明將至，不少人都忙於準備祭祖需要用到的物品，有台灣網民發文分享，稱爺爺去年過世，家人首次拜祭，希望準備他生前喜歡的食物。正當眾人不知應買什麼時，年幼的弟弟突然說了1句「爺爺喜歡吃麥當勞」，童言童語背後原來藏着爺爺的暖心舉動，讓家人瞬間淚崩。

有台灣網民指早前思考應買什麼供品拜祭爺爺時，弟弟提議麥當勞，後來才知道背後藏着爺爺的暖心舉動。（Dcard討論區圖片）

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該網民於Dcard討論區發文，稱家人正準備拜祭去年過世的爺爺，「爺爺的第一個清明節，應該要準備些爺爺喜歡的東西」，然而家人一直沒有確定的答案，不知道爺爺其實愛吃什麼，沒料年幼弟弟1句無心說話，意外勾起一家人的溫暖回憶。

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看到年幼擲到聖筊後開心的樣子，家人才恍然大悟，原來爺爺從前常常稱喜歡吃麥當勞，其實是愛惜孫兒的「窩心謊言」。樓主只好感慨表示，不知道弟弟是「最懂爺爺、還是最不懂爺爺的人」，並於心中許願，希望爺爺保佑弟弟平安、健康的長大，表達掛念至親之情。

帖文感動不少網民，紛紛留言表示感同身受，想起已過世的祖父母，「是洋蔥，這篇文加了洋蔥」、「我也想念阿嬤了，好想再吃一次阿嬤做的菜」、「我也想到我的阿公，從小到大都會偷偷藏零食給我，不想分給其他孫子孫女」、「是爺爺知道弟弟愛吃麥當勞吧，就好像小孩子以為他愛吃的媽媽剛好都不愛吃，才會每次都留給他」。

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