戰鬥哥型爆再現　宅界三傑另外兩人近況同曝光　有個已驚變美少女

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-03-18 21:30

上月PTT傳奇「戰鬥哥」參演了一部「MEGA戰鬥哥十週年紀念特別企劃 」的影片，在眾目睽睽之下首度重現了當年爆紅的應援舞蹈，經過了十年歲月的碎練，不少網友對其熱血的態度也從過去的譏笑轉變為感動與敬佩，能夠在不被眾人看好的情況下努力不懈追逐自己熱愛的事物，確實令人相當佩服。戰鬥哥再度引發關注後也讓許多鄉民憶起了人稱「PTT三傑」的「戰鬥哥」、「爽哥」以及「興奮哥」，本周就讓我們來回顧一下這三名台灣討論區的傳奇人物背後的故事，並一窺他們在十年後的真實生活吧！

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2011年於台北國際世貿MEGA的舞台下為偶像奮力舞蹈的「戰鬥哥」，當年以一曲「Megu Megu Fire」的應援舞瞬間在網路上爆紅，當年在各大電腦展以及動漫活動展都能看到他的身影，他也在一時間成為了PTT西洽版的最紅人物。然而紅透半片天的戰鬥哥卻在迅速走紅後立刻消失於螢光幕前，除了在圈內活動外幾乎沒有在其他公眾場合上露面，由於當時有不少新聞及綜藝節目都已揶揄的方式報導這件事，因此也有不少網友認為戰鬥哥未來恐怕不會在現身於公眾場合了。

那究竟戰鬥哥現在的生活過得如何呢？其實在兩年前有名自稱是「戰鬥哥本人」的網友曾在當年爆紅的影片下透露自己的近況，並稱「我就是Mega戰鬥哥，現已經結婚有小孩，在科技業上班，看到當年的熱血真害羞呢」，雖無法確認該名網友是否為本尊，但透過今年的十周年紀念影片我們便能了解，戰鬥哥即使經過當年社會的冷嘲熱諷後依然保有自我，並依舊在追逐興趣的旅途上勇往直前，持續戰鬥。

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2011 年除了「戰鬥哥」的爆紅外，在世貿書展上以激動情緒演出的「爽哥」同樣是出道即巔峰的傳奇人物。當年同樣於台北國際世貿舉辦的國際書展人潮踴躍，當記者採訪到剛取得聲優「釘宮理惠」簽名的爽哥時，激動的他毫不掩飾自己爽到不行的心情，直接在鏡頭前高呼：「太爽了」、「我要把握過釘宮理惠的手套保存起來，世世代代傳下去」，喜出望外的他也因為這個片段在各大鄉民討論區爆紅，而他高呼「太爽了」的一幕甚至成為相當經典的 PTT 通用回覆梗圖，至今仍廣泛流傳。

在爆紅過後爽哥也依然在圈內活耀，但在 2018 年時他卻突然宣布將以「爽子」身分繼續未來的圈內活動，原來在幾年前爽哥在偶然的情況下接觸了「女裝」，隨後便對「女裝」產生了濃厚的興趣，不但一夕之間將身分證直接改為「陳爽子」，甚至還為此開設了一間「個人美容院」，雖然沒有實現當年誇下要創設「動漫公司」的夢想，但依然在追求個人目標的道路上奮鬥，爽哥（爽子）目前也時常會在個人粉專上分享生活中的點滴。

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「我好興奮啊！」，至今都能在台灣各大討論區留言串看到的興奮哥大家是再熟悉不過了，2011年赴台的AKB48成員「渡邊麻友」當年在西門引起了不小的騷動，興奮哥當時便是其中最熱情應援的粉絲之一，正在受訪的他情緒激動的高呼「我好興奮啊」也在網路上引起了不亞於自己偶像的討論度，興奮哥對於女子偶像的堅持與熱愛後來也演變成西洽的代表一幕。

而興奮哥在往後的故事可說是更加賺人熱淚的美談，爆紅後的他曾經經歷過找不到工作的困境，於是下定決心將心力全部放在研究「偶像團體」的領域，曾在Tenga代理商工作的他最終也因時常參與偶像活動而與活動製作人認識，現在便從事著接洽偶像團體相關事務的工作，成功將興趣轉變為吃飯的工具。

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