御宅傳說「戰鬥哥」打call神片破470萬觀看　10年後型爆現況曝光

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就算你平常不關注動漫，應該也有看過十年前這位「戰鬥哥」，在世貿電玩展舞台下大跳御宅神曲《Megu Megu☆Fire Endless Night》，多年過去，戰鬥哥賣力應援、不顧旁人眼光的熱血身影，仍烙印在許多網友心中。

點圖重溫「戰鬥哥」10年前成為御宅界傳說的一戰👇👇👇

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今年為紀念十周年，高雄御宅舞蹈表演團體EvolutioN推出紀念影片，邀請戰鬥哥入鏡引起網友關注，連HowHow、老王等人都直呼「帥爆了」！

10過去了　「戰鬥哥」風采依然　點擊放大瀏覽這精彩的紀念影片👇👇👇

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一舞成名的戰鬥哥原影片至今已經突破470萬次觀看，許多資深網友表示，十年前看只覺得搞笑，多年過去後，反而佩服戰鬥哥做自己，為了興趣不怕被笑的精神。18日EvolutioN頻道發布影片，邀請眾多打call應援師重現經典，戰鬥哥也隆「重」登場。

戰鬥哥身穿當年灰色運動服套裝，體型明顯比當年壯大許多，但舞姿依舊維持當年水準，讓許多粉絲直呼，「碩大身軀下有的不是脂肪，而是承載著最大限度熱血的靈魂」、「敬戰鬥哥！想不到變這麼大隻」，曾模仿過戰鬥哥的HowHow也表示他是「永遠的英雄」。

許多當年笑過戰鬥哥的網友，都紛紛留言表示，長大後才在現實社會中，能持續堅持自己的熱情，是多難的一件事，給予respect寫下「戰鬥哥做到了！」、「十年過去了，我們都變成肥宅了，很驕傲！」、「看到年輕一輩接手他的打Call棒，真的感動」。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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