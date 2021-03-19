打工仔呻同事「衣冠禽獸」去廁所露真面目　返工開大有最好時機？

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-19 14:00

返工開大原來都有最佳時機？有網民在討論區貼文大呻，每日上午11點後公司廁所都變得非常惡心，馬桶上除了滿布糞便漬，還有人「屙塞」馬桶。帖文令許多網民深有同感，直斥身邊不少同事原是「衣冠禽獸」，在廁所才顯露真面目，尤其黃金時間後到廁所大便，打開馬桶蓋一刻就像「開大細」一樣刺激。有人提出上班時用乾淨馬桶大便的理想時間，又有聲稱「朝朝屙屎」的網民教路，放廁紙入馬桶可減低大便時水花彈起的機率，令網民看得嘖嘖稱奇。

有網民大呻公司廁所衛生欠佳，要鬥早上班大便。（《食神》劇照）

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有連登網民以「返工一家要鬥早屙屎」為題發文，大呻公司的廁所早上一過11點「已經畀人輪過晒咁」，不單黏滿屎漬，有時還會弄塞馬桶，「見到都唔開胃」。

帖文引起許多網民共鳴，笑言一過黃金時間，入廁所打開廁所板就像開大細一樣緊張，又有人揶揄同事們外表都西裝骨骨、身光頸靚，說一口流利英語，但去廁所卻表露出真實一面，用完廁所「好似深水埗公廁咁」。網民稱看到不少同事因為怕骯髒，特意拿廁紙隔住手碰廁所門，但又將紙巾隨地丟，「唔中垃圾桶就變到周地都係」，甚至有同事竟然將大便屙到廁所板上。

另一個令網民大呼惡心的問題是屙塞廁所，有人估計是同事將多張廁紙丟入馬桶「壓水花」避免沾濕屁股，但廁紙上有糞便殘留，故增加了廁紙的厚度，令廁紙難於被沖走，最後塞住馬桶，「啲人見咁嘅情形又沖多次，結果咪湧晒啲水出嚟囉」。如果要使用最乾淨的廁所，應該是清潔工剛清潔完廁所的時候，有人笑言可以巴結清潔工友，讓他們清潔廁所後立即通知自己。

網民點睇：

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有經驗豐富「朝朝都屙屎」的網民指，大部分情況只需放1張廁紙入馬桶，只要廁紙碰到馬桶邊就可以「壓水花」。如果馬桶水位高，可以用4格廁紙，分成2格2格打交叉放，就可以防止大便落下之際有水彈起，而且不會弄塞廁所。甚至有留言打趣道，辦公室廁所這麼惡心的最大原因，是缺乏「屙屎教育」，大部分人的技巧只是人生頭幾年學回來，幼稚園之前用小腦袋學抹屁股，「再用幾十年時間自己摸索一套功夫，結果大個咗咪一堆自私X」。

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