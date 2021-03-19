鮭魚之亂｜台灣「鮭魚」群搶食魚生遺白飯山　台網民：臉都丟光了

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-19 12:30

【鮭魚／鮭魚之亂／壽司郎／三文魚】連鎖壽司店壽司郎Sushiro於台灣推出限定優惠，只要姓名中有「鮭魚」二字即可享全桌6人免費優惠，在當地掀起改名潮。不過，部份「鮭魚」人士帶親友大飽口福之際，卻只吃魚生，離開時留下一座座「白飯山」，造成浪費，讓網民大嘆：「真是丟人現眼，把台灣人的臉都丟光了！」。

網上瘋傳食客在壽司郎拍照留念的照片，看到枱上留下大量白飯。（fb「爆廢1公社」圖片）

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壽司郎限定2日的優惠活動已於昨（18日）結束，從17日至18日下午5時半，全台累計共331人改名「鮭魚」，其中1人已改回原名。「鮭魚之亂」風潮在台灣引起熱議，除了五花八門的「鮭魚名」，食客在店內大快朵頤的樣子也成為焦點，有網民從社交媒體截圖，發現部份享用優惠的食客在拍照留念時，枱上留下大量白飯，也有其他炸物和麵食，被轟浪費食物。

其中台灣女星李宓昨晚在facebook上傳照片，指與「鮭魚」友人大吃免費壽司餐，惟隨即被網民發現枱上留下一堆醋飯，她事後刪相並澄清，自己下單的食物都有吃完，也有勸朋友不要浪費，「但實在沒辦法幫他們把白飯都吃完」，強調醋飯是由朋友留下，而非她本人。

台灣女星李宓上傳照片，被眼利的網民發現碟上剩下不少白飯，但她後來解釋，自己點的食物都有吃光，惟無法替友人吃完留下的飯。（fb「李宓Mina」圖片）

被指浪費食物的照片及帖文在網上瘋傳，台媒亦有報道，大批網民留言炮轟，「幾萬元就能買1個人的名字，人格真廉價」、「吃1餐之後看清楚這個人的為人與人品」、「沒得吃的人很多，浪費食物」，紛紛直呼「丟臉」；另外有人認為店方應硬性徵收浪費食材的罰款，以免再有「大嘥鬼」出現。

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（綜合）

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