日本最美雙胞胎靚到似公仔　網民集體選擇困難症發作：我全都要！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-19 13:30

美女人人都愛看，日前有一名台灣網友在PTT表特板貼出一對日本雙胞胎姊妹花的照片，雖然沒有寫到任何文字，但是照片仍然掀起網友們熱烈討論。果然網路效應無遠弗屆，這對姊妹花得知台灣網友的熱情後，也在自己的IG上用中文貼出回應，感謝大家熱情的關注。

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許多人都大讚這對姊妹花太正了，「超可愛」、「我全都要」、「太可愛，我戀愛了」、「基因真好」、「我被電到了」、「氣質真的整不出來」、「仙氣爆表」、「這沒爆不行啊」、「一個氣質、一個可愛，超正」。

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據了解，這對姊妹花名叫鈴木美娜（Mina Suzuki）和鈴木瑪麗亞（Maria Suzuki）是混血兒，父親是伊朗人，母親是日本人。兩人年僅20歲，從2017年開始接拍廣告，另外還有參與電視劇、舞台劇的演出，表現相當亮眼。

經過台灣網友在PTT的推薦後，兩人的名氣逐漸上升，IG粉絲數已經破1.2萬人，兩姊妹得知消息後也感到很訝異，她們還在IG的限時動態上用中文來表達對於台灣網友的支持和關注。

這對日本姊妹花在IG用中文感謝台灣網友的支持。（IG@suzuki_mina_maria）

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