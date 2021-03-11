日本激萌女主播田中瞳試食台灣菠蘿爆汁影片瘋傳　隔住芒都覺得甜

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-11 17:16

中國大陸無預警宣布自3月起停止進口台灣菠蘿，引發菠蘿銷售危機，進而帶動「全民挺菠蘿」的熱潮。近日，日本的電視台也針對該事件做出一系列報導，節目中更邀請主播當場試吃台灣的菠蘿，甜美可愛的模樣隨即引發網友討論。

針對大陸暫時禁止進口台灣菠蘿一事，日本新聞節目「テレ東NEWS」做了一系列的報導，節目中更直接邀請女主播田中瞳當場進行試吃。影片中可見，女主播將切好的菠蘿直往嘴裡送去，一口咬下後，香甜的菠蘿汁便隨之炸開，酸甜的滋味令她不禁眨了眨雙眼，接著稱讚台灣菠蘿的美味（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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節目中提到，台灣菠蘿的味道較甜而不酸，且菠蘿芯可直接食用。田中瞳在試吃時也提到，菠蘿芯雖然需要多咀嚼幾下，但仍可以發現菠蘿相當多汁可口，且非常香甜。

節目播出後，田中瞳可愛、呆萌的模樣立刻引發日本網友討論，「真的好可愛啊」、「微前傾後，美味地吃著菠蘿的樣子，真得太可愛了」，也有人表示「台灣產的菠蘿看起來好好吃啊」，大讚台灣菠蘿的美味。

女主播田中瞳為1996出生，目前24歲，2019年開始於東京電視台就職。清純可人的模樣吸引廣大粉絲支持，Instagram也有20.6萬粉絲關注，她也時常分享個人的生活照，與粉絲們交流互動。

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