日模被喻最正賽車皇后　樣子可愛又標緻　勤做Gym身體曬超美線條

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-11 23:00

賽車活動期間除了觀賞刺激的比賽，賽車女郎們亦都十分養眼！早瀨彩（早瀬あや，IG：hayase_aya）是寫真模特兒出身，更曾經擔任賽車女郎，並贏得2次「賽車皇后（Race Queen）」的名號。樣子標緻的早瀨彩身型體態亦都十分健美，打出名堂的確有道理！

早瀨彩（早瀬あや）是寫真模特兒，更被喻為「史上最正賽車皇后」。（IG「hayase_aya」圖片）

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早瀨彩來自山形縣遊佐町，現年27歲，被喻為「史上最正賽車皇后」，能夠令她在賽車場上迷倒一眾男士，除了一看就令人愛上的臉孔，身材亦是重點。她經常在社交媒體分享做Gym時的照片，可見有努力保持體態，所以在性感打扮的時候就可以大曬身體線條。

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