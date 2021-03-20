職場乞丐？私人零食遭同事偷食晒　打工仔問點算？　網民獻妙計

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-20 12:00

攞着數仲好意思得寸進尺？有打工仔在討論區大呻自己私人購買的零食，慘遭同事瘋狂偷吃，他最初覺得分享一下沒關係，但對方後來竟變本加厲，「唔係食少少，係食晒」，甚至當着他面前，「一拆開就直接倒入口」。樓主雖覺得難受，但又不好意思開口阻止，感到十分為難。網民大嘆職場難免遇到這種同事，勸樓主「當畀乞丐囉」，又提供不少妙計，希望樓主成功令對方知難而退。

有網民大呻旁邊的同事不停偷吃他的零食，但又不好意思開聲阻止。（《少林足球》劇照）

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樓主在香港討論區以「同事成日偷我啲零食，我應該點做」發文，大呻自己一開始覺得分享零食很小事，無奈旁邊同事愈來愈過分，按圖看全文：

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樓主重申現在的問題是同事「不是食少少，而是食晒」，網民認為該名同事如此離譜，實應當面痛斥，但樓主卻不好意思開口。不少網民指零食最好不要再放枱面，應該放入櫃桶中，如果有鎖更應鎖上，或者下次入貨時直接叫他夾錢一起買，甚至有人提出可以在枱面放包狗餅作警告，如果同事照食不誤，更可大聲假無知問所有人，是誰吃了枱面的狗餅。

網民點睇：

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同場加映：更多生活百科！（香港01製圖）

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