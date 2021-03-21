珍惜眼前人｜男男情侶睇日落遇婆婆讚恩愛　老友記窩心分享超感動

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-21 11:00

真愛無分性別，但同性情侶走在一起需要面對世俗眼光，甚至忍受無理的批評。有港男近日於討論區發文，表示有次與男友在海濱看日落，碰巧1位婆婆坐在旁邊，好奇問他們是否同性情侶，樓主以為又遭受冷嘲熱諷之際，婆婆竟然大讚2人恩愛，之後更窩心分享自己的經歷，叮囑樓主要珍惜眼前人。

有男網民在討論區撰文，表示早前與男友在海旁拍拖時，獲坐在旁邊的婆婆大讚恩愛，婆婆一番話更讓他們感動不已。（《刻在我心底的名字》劇照））

該男網民近日於Dcard討論區撰文，稱日前與男友到海濱看日落，樓主當時正靠着男友的肩膀，突然坐在旁邊的婆婆問道：「你哋情侶嚟㗎？」他們以為又遇上多口的長輩，怎料婆婆原來非常開明，更大讚他們恩愛，之後更娓娓道出自己的經歷。

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網民紛紛留言大讚感動，表示很難得有婆婆這些年紀的人支持同性戀。

（Dcard討論區）

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