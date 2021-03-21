恐怖主人為入主題樂園玩　門外留字條遺寵物兔仲打卡：不是失物

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-21 14:17

養寵物是一輩子的責任，但若毫無責任感以不當方式飼養，分分鐘「衰過唔養」！網上流傳相片，指昨日（20日）有飼主為了入主題樂園遊玩，竟於樂園門外放下攜同的寵物兔，並留下字條稱因園方不容許寵物內進或寄存，強調兔子「不是失物」，意指遊玩後將會接回。在場市民發現兔子後即聯絡職員，並發文大罵涉事飼主不負責任，其後更揭發飼主曾於社交帳戶「打卡」，直認遺棄行為，帖文一出即獲瘋傳。《香港01》正就事件向有關主題樂園查詢。

有網民發文鬧爆，指有港女為入主題樂園遊玩，竟將寵物兔隨意遺棄於園外，僅留下字條表明「不是失物」。（網上圖片）

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多個有關飼養兔子的網上群組流傳相片，有網民指昨日下午約4時左右，與家人到一主題樂園遊玩時，於門外的噴水池發現有市民圍着地面1個袋討論，上前查看時竟發現袋內有1隻活生生的兔子！袋上更有鐵夾夾住字條，寫有文字表明兔子「不是失物」，同時指主人正在樂園內，因兔子不能進園或寄存而未有帶同隨行，並留下聯絡電話，指「如有任何問題及查詢請致電（電話號碼），好人一生平安」。

有在場市民看不過眼，即時通知職員，同時於網上發文批評涉事主人，帖文一出即獲瘋傳。不少人直指主人於炎熱天氣下帶同寵物兔外出已不恰當，隨意將其遺棄於公眾地方更是不能接受的行為，「根本係蓄意謀殺隻兔仔」、「唔識養動物就唔好養！明知唔可以帶寵物入去仲帶，就算當係嗰刻先知唔畀帶入去都好，咪下次再入去玩囉！玩少1日係咪會死呀」。

有網民認出相中兔子並非首次被隨意遺棄於公眾地方，又爆料指兔子一直被不當飼養。（網上圖片）

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有網民甚至留言稱，認出相中兔子並非首次被隨意遺棄於公眾地方，又「起底」貼出多張截圖，指涉事飼主昨日曾於樂園內「打卡」，直認自己遺棄了兔子於樂園門口，又疑不滿批評樂園「仲好意思自稱自己係畀人發夢嘅地方」，似乎不認為行為有問題。有留言亦爆料指涉事女子為樂園會員，「無可能唔知道動物唔入得」，又指職員聯絡她接回兔子時，「佢話有需要可以交去漁農處」。

網民的爆料留言中更可見到多張不當飼養兔子的相片，如將兔子放於滿佈垃圾、甚至是有毒植物的環境，或是將人類零食如曲奇餅、啫喱等不當地餵給兔子。不少網民看過相片都只能慨嘆「兔兔好大命」、「唔止大熱天時就咁擺隻兔喺門口，佢平時都搞到隻兔好似住垃圾崗咁，仲要狗屎垃圾都畀隻兔食」。

根據相關主題樂園的網頁資料，除了導盲犬或曾接受培訓為身體殘障人士執行任務或提供協助的犬隻外，賓客不可攜帶任何動物進場。而輔助犬亦必須時刻繫上索帶並受控於其主人，並遵循園內職員安排登上指定遊樂設施。除此之外，樂園亦有權拒絕任何園方認為會有害、引起混亂、令人反感或妨礙樂園或其關聯設施之運作的物品被帶進園內。

根據愛護動物協會（SPCA）資料，現時與虐待動物有關的法例為《防止殘酷對待動物條例》，任何人士只要「採取或不採取行動而導致動物遭受不必要的痛苦，即可界定為虐待動物的行為」，當中包括：

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