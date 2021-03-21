福原愛翻版？日本寫真女優嫁溫柔台男　婚後先知中伏有細路照離婚

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-21 16:30

福原愛與江宏傑的戀情雖曾羨煞眾人，不過近來傳出兩人離婚消息，讓許多粉絲錯愕。事實上像這樣的跨國婚姻，常常都有許多困難，最近一位曾經嫁到台灣的日本作家，就分享她當初與台灣丈夫離婚的經過。

根據日本媒體「現代ビジネス」報道，曾經環遊世界94國的女作家步理惠子，其中最中意的地方就是台灣。過去她還曾經和台灣男性結婚，並且生下小孩，然而幾年後卻與老公分道揚鑣，近日終於公開當初她離婚的原因……

知名寫真女優兼人氣作家步理惠子自爆同台灣老公離婚真正原因（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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透過離婚協議，理惠子成功取得兩位孩子的監護權。理惠子指出，台灣男性似乎有在交往初期非常熱忱，然而一旦交往、結婚之後，態度慢慢變得冷淡，讓人懷疑是不是「一開始就燃燒殆盡」的感覺。

而女性常有諸多煩惱，男性卻無法感受到，以致於女方做出決定時，往往已經是無法反悔的狀態了，這或許都是跨國戀情中，值得深思的部分。

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