83歲婆婆西九美食廣場撿二手飯　憂衛生問題　悲嘆：餓起嚟無辦法

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-21 19:53

【好人好事／二手飯／長者／老人／銀杏館】受新冠肺炎疫情影響，經濟持續低迷，各行各業也大受打擊，基層生活更是百上加斤。早前有人發現有長者於西九龍中心的美食廣場撿「二手飯」果腹，一向定期派飯予有需要人士的社企「銀杏館」得知後派員到該處尋找。其後1名83歲婆婆到社區飯堂申請服務，表示雖擔心二手飯有衛生問題，惟自己靠街邊賣衫仍難以維生，只能無奈道：「肚餓起上嚟都無辦法啦！」

社企銀杏館於fb發文，指1名83歲婆婆近月只靠「二手飯」充飢，社工得知後安排她到社區飯堂享用免費餐膳服務。（fb「銀杏館」圖片）

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銀杏館於facebook專頁發文，指早前得知有市民於西九龍廣場8樓的美食廣場撿「二手飯」充飢，遂派員到現場尋找，並拜託附近的商舖留意，期望通知他們到旗下的社區飯堂使用免費餐膳服務。

隔天1名83歲婆婆到社區飯堂串請服務，表示連月來一直靠二手飯果腹。當職員問到疫情下會否擔心二手飯有衛生問題時，婆婆無奈慨嘆：「肚餓起上嚟都無辦法啦！」婆婆當天到飯堂時還帶備大袋衣物，表示間中會帶衣服到街邊擺賣，希望可幫補生活，惟現實並不順利，「呢啲衫係人哋唔要送畀我，我一陣會擺喺街邊賣……不過唔係成日有生意，有時擺成日都冇人買」。

銀杏館帖文指，吃二手飯的婆婆間中會帶衣服到街邊擺賣，希望可幫補生活，惟疫情下生意慘淡。（fb「銀杏館」圖片）

銀杏館慨嘆，疫情下經濟陷入低谷，「不少基層都捱着苦日子，過著窘迫和捱飢抵餓的生活」。社工得知婆婆的情況，遂向她發出「飯卡」，而近日婆婆亦每天到飯堂用膳，更難得露出笑容稱：「今天個餸好好味呀！」而最令職員感到安慰的，就是婆婆由心而發的1句：「有得嚟呢度食飯，唔使再去食二手飯喇。」

帖文引來大批網民讚好，紛紛感謝銀杏館為基層人士伸出援手，又呼籲有能力的市民多行1步，以自己的能力關懷有需要的人，「希望大家飽足時，回想一下仍然有很多人老無所依，需要各位關懷愛護」、「睇到都好心噏，真係唔識點形容個心情，多謝你哋呀，祝婆婆身體健康」、「感謝銀杏館一直關愛他們，使他們有飯吃，亦知道呢個社會仲有人關心他們」。

79歲的畢婆婆穿著單薄衣物到銀杏館領飯及禦寒衣物，大嘆凍到失眠，令不少網民大嘆心酸。（銀杏館fb圖片）

銀杏館為有需要的弱勢社群提供禦寒衣物及棉被等物資應急。（銀杏館fb圖片）

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