情人節險分手？男子$1700買99朵玫瑰　收貨全變金莎　店家竟咁講

2月14日情人節！不少男士會趁情人節大表浪漫，向愛人送上鮮花，台灣1名男子亦如是，卻也因此令他驚呼「差點分手」！原來男子花了7,000台幣（約1,660港元）向花店訂購99朵玫瑰花配少許金莎朱古力的花束，結果花店在沒有告知他玫瑰花缺貨的情況下，自行更換成99顆金莎朱古力製成的花束。他氣極向花店討要說法，花店卻解釋有權更換等值商品，且拒絕退貨退款。



台灣1名男子花了7,000台幣（約1,660港元）向花店訂購99朵玫瑰花的花束，結果花店在沒有告知他玫瑰花缺貨的情況下，自行更換成99顆金莎朱古力製成的花束。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

綜合台媒報道，該名台男在社交平台Threads發帖公審當地某花店，指想於情人節當天送贈花束給愛侶，於是早前向花店訂購99朵玫瑰加少許金莎朱古力裝飾的花束。根據花店網頁所示，售價為3,500台幣（約830港元）。但是，男子向花店查詢時卻獲告知因為節日原因漲價至7,000台幣（約1,660港元），不過他在確定能於情人節當天送出後，仍爽快付款。

花店網頁顯示的「99朵玫瑰加金莎花束」示意圖。（Threads）

樓主實際收到的花束變成99顆金莎朱古力。（Threads）

99枝玫瑰花變99顆金莎

隨後，台男見愛侶收花後在社交平台上傳花束照片，卻驚訝發現本應是99朵玫瑰和少量金莎朱古力的花束，竟變成99顆金莎朱古力，1枝玫瑰花也沒有。他即時向店家反映，卻被告知「目前玫瑰加金莎版本沒有了」。

台男氣極，認為店家應該提前告知，而非送花後才告訴他缺貨，而且在缺少玫瑰只剩朱古力的情況下，將花束定價設為7,000台幣並不合理。他又指計算過相同金額「可買500顆金莎」。不過，店家卻堅稱網頁上有說明商品短缺時會調整更換，還指如果想要玫瑰花，花束價格要1.2萬至2萬台幣（約2,900至4,800港元），並拒絕退貨退款。

樓主決定投訴花店

從樓主上傳的截圖可見，花店網頁上有一項「如有遇到材料短缺設計師有權利自行更換同價值花材、包裝紙、花盆、籃子、花瓶配飾用品等」。而樓主向花店反問「花跟金莎（的價格）可以同等嗎」，並表示會向當地行政院消費者保護會投訴。

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帖文引起網民熱議，有人指該間花店已非首次出現類似糾紛，卻在改名後繼續營業，並認為花店應付責任，「這間很有名的詐騙花店會一直改名」、「每年都有人分享被騙」、「沒有事先告知真的是欺騙消費者」、「是有寫會替換，但是是應該要替換等價的花材、而不是全部都金莎」。

而台北市法務局消保官回應當地媒體查詢時，指出業者就算缺貨，也應及時向消費者說明情況，並應該更換「同種類等值」的商品。

（綜合）