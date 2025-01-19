一紮黑玫瑰被棄置變垃圾 網民查完花語嚇親：似乎比告別式更黑暗
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一名台灣網友在臉書社團「路上觀察學院」中，PO出一張疑似是21朵黑玫塊精緻花束被棄置在公園路旁的照片，直呼看到花束後似乎就看到「心痛的感覺」。其他網友則點出可能破局的原因，認為黑玫塊的花語其實會給收受者帶來具大壓力，若送花者過猶不及，可能結果會適得其反。
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+5
原PO稱：
「在公園路邊看到心痛的感覺！」
只見一束疑似有著21朵黑玫瑰，並搭配滿天星、包裝相當精緻的花束，被棄置在公園的樹叢旁。
【相關圖輯】進擊的巨人｜你真的看懂了嗎？連朵花都有彩蛋 盤點神作8大花語（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
網友見文則表示，黑玫塊的花語是：
「你永遠只屬於我」
且21朵代表的是「真愛」、「最愛還是妳/你」，「坦白講，這種極愛花束，如果不是互相非常恩愛，收到的人會有相當大的壓力」，網友建議，送花也要謹慎，否則過猶不及，適得其反。
【相關圖輯】每次倒垃圾都巧遇男鄰居 女子被對方一舉動嚇怕 原來早已被跟蹤（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
有人說，黑玫瑰其實價值不斐，若是永生花束或進口花則訂價會再往上提高，就這樣被丟棄：
「心真的很痛。」
也有人認為，還是送諸如紅色等其他較為喜慶的花，比較不會有其他負面聯想，黑玫瑰似乎「比告別式的還暗黑」，或許也能提升告白、示愛或求婚的成功機率。
性慾強女生一句失言重擊男友！從此不願愛愛崩潰 網民：你無得救妻全裸死在前夫家！男子疑戴綠帽拒付喪葬費外母怒告 爆超狂內情恐怖人獸交！男子性侵乳牛 遭一腳爆頭斃命 下體驚現1物超詭異的士情侶吵鬧 女方哭訴被家暴︰佢想打我呀 司機向警車求助獲讚28歲仔出錢墮胎！揭前女友有性伴 疑非BB經手人 威脅發裸照捱告全球男性陰莖尺寸排行榜出爐 香港排第幾？這亞洲旅遊勝地墊底！
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】