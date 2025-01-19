一紮黑玫瑰被棄置變垃圾　網民查完花語嚇親：似乎比告別式更黑暗

一名台灣網友在臉書社團「路上觀察學院」中，PO出一張疑似是21朵黑玫塊精緻花束被棄置在公園路旁的照片，直呼看到花束後似乎就看到「心痛的感覺」。其他網友則點出可能破局的原因，認為黑玫塊的花語其實會給收受者帶來具大壓力，若送花者過猶不及，可能結果會適得其反。



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原PO稱：

「在公園路邊看到心痛的感覺！」



只見一束疑似有著21朵黑玫瑰，並搭配滿天星、包裝相當精緻的花束，被棄置在公園的樹叢旁。

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網友見文則表示，黑玫塊的花語是：

「你永遠只屬於我」



且21朵代表的是「真愛」、「最愛還是妳/你」，「坦白講，這種極愛花束，如果不是互相非常恩愛，收到的人會有相當大的壓力」，網友建議，送花也要謹慎，否則過猶不及，適得其反。

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有人說，黑玫瑰其實價值不斐，若是永生花束或進口花則訂價會再往上提高，就這樣被丟棄：

「心真的很痛。」



也有人認為，還是送諸如紅色等其他較為喜慶的花，比較不會有其他負面聯想，黑玫瑰似乎「比告別式的還暗黑」，或許也能提升告白、示愛或求婚的成功機率。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】