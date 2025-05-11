小學生發燒等看醫生！母親勒令溫習︰無時間　網民心酸：記唔入腦

香港小朋友讀書壓力大，其中1個原因是教育制度令到家長全天候「催谷」！有人母在網上表示，早前帶同女兒到診所求醫，旁邊1名小孩正發燒，明顯不適，但同行母親取出小五常識書，吩咐小孩要即場溫習。小孩當時已明言「好攰，唔想溫住」，但母親反指「再唔溫就冇時間」，小孩唯有依言照做，人母形容之後「診所充斥住讀書聲」，質疑是否需要如此「把握時間」。



許多網民留言指，「小五下學期呈分試，如果衰咗，就要用好多時間去追分數，但病咗根本都入唔到腦」、「其實唔舒服都唔會入到腦，嗱嗱聲睇完食藥休息，等個細路好返啲再溫好過啦」。



樓主看到診所內有小孩發燒不適，但同行母親取出小五常識書，吩咐要即場溫習，小孩無奈照做。（《年少日記》電影劇照）

小孩︰好攰，唔想溫住 母︰再唔溫就冇時間

樓主在Threads表示，早前帶同女兒前往診所求醫，旁邊1名小孩明顯因發燒而感到不適，表現有氣無力，其間對方母親取出1本小五常識書，要求小孩在診所內溫書，雖然小孩婉拒，明言「好攰，唔想溫住」，但母親指出「再唔溫就冇時間」，小孩無奈溫習。

樓主形容「診所充斥住讀書聲，但個小朋友個樣其實好攰、好唔舒服」，慨嘆等候看醫生大約半小時至1小時，質疑是否需要如此「把握時間」。樓主稱沒有介入對方家事，但希望 「呢位小朋友快啲好返」。

網民稱明白小五生要考呈分試，母親當然會擔心，但都建議「睇完食藥休息，等小朋友好返啲先溫啦」。（《年少日記》電影劇照）

網民︰等小朋友好返啲先溫啦！

大量網民留言指「小五要考呈分試，好彩你冇出聲，陣間話小朋友升唔到Band 1中學係你累事」、「我頭痛嗰陣，連啲愛情小說都睇唔入腦啦」、「睇完食藥休息，等小朋友好返啲先溫啦」。

（Threads）