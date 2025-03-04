衰十一！與未成年女友2次愛愛野戰兼拍片　男大生這樣賠償獲緩刑

未成年人士入世未深，容易被人有機可乘，因此應當得到法律保護！台灣桃園市1名大學男學生透過交友程式認識未滿14歲少女，繼而成為男女朋友。男生先後在籃球場旁邊長椅和汽車旅館2次跟小女友發生關係，甚至拍攝性愛影片，少女的家人驚揭事件報警。



被告事後認罪，願意分期賠償30萬新台幣（約7.66萬元），與受害人一方達成和解。法官判處被告2項「對未滿14歲之女子為性交」罪名成立，有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間接受保護管束，以及參加法治教育課程。



被告和小女友不但在籃球場旁邊長椅野戰，而且前往汽車旅館拍攝性愛影片。（示意圖/gettyimages）

籃球場旁邊長椅野戰 汽車旅館拍攝性愛影片

台媒於今年2月報道，未有提及受害人歲數，而年約21歲陳姓男被告就讀大學四年級，2022年在交友程式「WePlay」認識1名國中少女，他們陷入網戀，繼而外出約會。陳男明知小女友當時未滿14歲，但同年在桃園市龜山區1個籃球場旁邊長椅性交；而同年6月17日，陳男帶同小女友在龜山區1間汽車旅館再次「愛愛」，陳男更用手機拍攝過程，而少女均同意發生關係。

事後少女的母親發現事件報警提告，桃園地檢署檢察官經調查後控告陳男，案件在桃園地院審理，被告承認罪行。

被告在庭上認罪和願意賠償，法官判處緩刑。（示意圖/gettyimages）

被告認罪願賠償 法官判緩刑

法官認為，被告為了滿足一己私慾而與受害人發生性行為，甚至拍攝性影像，足以影響其人格發展，但法官考慮到被告認罪，向受害人一方分期賠償30萬新台幣（約7.66萬元），以達成和解，證明被告積極彌補其所造成傷害，加上沒有前科，裁定2項「對未滿14歲之女子為性交」罪名成立，分別判處有期徒刑1年7個月和1年9個月，應執行有期徒刑2年，但緩刑5年，緩刑期間，被告接受保護管束，同時參加2場法治教育課程，案件仍可上訴。

（綜合）